Dietrofront Milinkovic: che bordata alla Juventus

Tiene banco il futuro di Milinkovic-Savic alla Lazio: il serbo resta il sogno proibito della Juventus, le ultime sul suo futuro

Le inchieste penali e sportive che coinvolgono la Juventus potrebbero frenare le mosse sul mercato da parte del club bianconero, dopo il ribaltone societario che ha visto le dimissioni dell’intero CDA compreso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli.

John Elkann, massimo esponente della controllante Exor, si è affidato ai suoi uomini di fiducia per cercare di uscire dal momento delicato e affidato la presidenza a Gianluca Ferrero, con Maurizio Scanavino nella veste di nuovo direttore generale. I risvolti delle indagini della Procura di Torino potrebbero frenare la Juve sul fronte mercato, andando a ridimensionare le strategie future della dirigenza della Continassa. Elkann ha confermato Cherubini a capo dell’area tecnica, rafforzando allo stesso tempo la posizione di Massimiliano Allegri in panchina.

Il Ds e il tecnico bianconero potrebbero però avere poco margine di manovra per rafforzare la squadra, sia nell’imminente finestra invernale che nella sessione della prossima estate. E per quanto concrete giugno, uno dei sogni della ‘Vecchia Signora’ e Allegri rimane sempre Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è un vecchio pallino del mister toscano, fin dai tempi del suo primo ciclo alla guida della Juventus. Il club bianconero negli ultimi tempi aveva riacceso i fari sul centrocampista classe ’95, ma le inchieste pendenti sulla società rischiano di far naufragare per l’ennesima volta le velleità di portare sotto la Mole il campione della Lazio.

La stoccata di Lotito su Milinkovic: “Non sento più parlare di Juve”

Milinkovic è sotto contratto fino al giugno 2024 con il club capitolino e senza l’accordo per il rinnovo potrebbero aprirsi le porte dell’addio. Il patron Claudio Lotito non perde però l’ottimismo sul futuro in biancoceleste del serbo e auspica la permanenza del suo gioiello: “Io credo ancora nel rinnovo. Ho detto solo che i cicli hanno un inizio e una fine, ma non era riferito a Sergej, che vorrei rimanesse con noi perché rappresenta già un simbolo – ha spiegato il presidente della Lazio al ‘Messaggero’ – Non dipende più solo da me adesso, ma non sento più parlare chi lo vedeva già nella Juve a giugno“. Parole indigeste per la ‘Vecchia signora’ e che allontanano ulteriormente Milinkovic da un possibile sbarco alla corte di Allegri.