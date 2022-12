Dal mondiale alla Juve con Marotta: scelto il colpo dall’Inter

I ‘rumors’ delle ultime ore sul possibile grande ritorno del dirigente nerazzurro a Torino hanno creato parecchia apprensione tra i tifosi interisti

Ha fatto parecchio scalpore l’indiscrezione lanciata questa mattina da ‘la Repubblica’ sul possibile clamoroso ritorno al termine di questa stagione di Beppe Marotta alla Juventus. Uno scenario comunque non semplice, considerando che l’attuale amministratore delegato dell’Inter ha firmato lo scorso febbraio un nuovo contratto fino al giugno 2025.

Insomma, nonostante la fase di piena ricostruzione in casa bianconera dopo le dimissioni in gran massa dell’ormai ‘vecchio’ Cda, rimane ad oggi estremamente complicato pensare ad un passo indietro da parte del dirigente varesino che tanto ha vinto nel corso della sua lunghissima esperienza alla Juve. Non è tra l’altro escluso che, alla scadenza del contratto che lo lega al club nerazzurro, possa intraprendere una carriera ‘politica’ all’interno del mondo del calcio.

In ogni caso sino a questo momento non vi sarebbero stati contatti tra la società bianconera e lo stesso Marotta, il quale però potrebbe allo stesso tempo tentennare qualora nei prossimi mesi effettivamente arrivasse una chiamata. L’Inter farà di tutto pur di trattenerlo almeno fino al termine naturale del contratto siglato ad inizio anno, consapevole del grande lavoro svolto dall’ad nelle ultime stagioni per la crescita del club.



Calciomercato Inter, Marotta con Dumfries alla Juve: ecco l’esito del sondaggio

Riprendendo la notizia di questa mattina, nel sondaggio di Calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale colpo – in caso di ritorno a Torino di Marotta – la Juventus dovrebbe mettere a segno proprio dall’Inter, utilizzando la presenza dell’amministratore delegato nerazzurro per individuare l’acquisto perfetto per la formazione bianconera.

Nel sondaggio lanciato su Twitter il calciatore interista più votato è stato Denzel Dumfries, grande protagonista degli ottavi di finale con la sua Olanda e decisivo nel match contro gli Stati Uniti con due assist ed una rete realizzati. L’olandese è stato preferito dagli utenti a Alessandro Bastoni al secondo posto con il 26,8% e Hakan Calhanoglu al 14,6%. Al terzo posto invece Simone Inzaghi, scelto dal 26,8% dei tifosi come possibile successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.