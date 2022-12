‘Colpa’ di Klopp e della Fiorentina: ostacolo per Juve e Inter

Il Liverpool dopo Arthur guarda ancora una volta in Serie A per provare a rinforzare il proprio centrocampo. Occhi su una delle sorprese di questi Mondiali

I Mondiali in Qatar sono arrivati ai quarti di finale con le migliori otto squadre che si giocheranno quindi il titolo di campione del Mondo. Dalle favoritissime Francia, Argentina e Brasile all’Inghilterra di Southgate fino alla cenerentola Marocco che ha eliminato la Spagna ai calci di rigori agli ottavi di finale. Proprio la nazionale di Achraf Hakimi ha espresso un calcio frizzante ed esplosivo in queste prime quattro gare del torneo, riuscendo a resistere senza soffrire troppo anche ai tentativi degli iberici battuti poi dagli undici metri. Tra i calciatori fondamentali per il cammino dei ‘Leoni dell’Atlante’ c’è sicuramente Sofyan Amrabat, centrocampista di sostanza di proprietà della Fiorentina che dopo un’ottima prima parte di stagione alla corte di Italiano ha alzato ulteriormente il tiro ai Mondiali.

Le prestazioni di grande sostanza e forza fisica messe in campo da Amrabat non sono passate inosservate anche in ottica calciomercato, con il suo profilo che rischia di divenire intrigante anche in Premier League, lì dove Klopp ha bisogno di rinforzi per il suo Liverpool.

Calciomercato, da Arthur ad Amrabat: il Liverpool prova un altro colpo in Serie A

Amrabat sta giocando un Mondiale da autentico leader della mediana del Marocco dopo aver messo insieme una prima fase di stagione da protagonista con la Fiorentina, cancellando le difficoltà dello scorso anno. Abile a fare schermo davanti alla difesa, il marocchino si sta rivelando un eccellente equilibratore che potrebbe fare comodo a chiunque.

Dopo l’affare Arthur in prestito dalla Juventus, il Liverpool torna alla carica in Serie A. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’ L’entourage di Amrabat ha incontrato Jurgen Klopp prima della Coppa del Mondo. Il club britannico ha accettato di parlare nuovamente con l’agente dopo la fine dell’esperienza al Mondiale col Marocco. Il centrocampista della Fiorentina non nasconde la sua voglia di scoprire la Premier League. Un affare che eventualmente potenzierebbe la mediana dei ‘Reds’ con buona pace di Arthur e della Juventus, col brasiliano che poi necessiterà di una nuova collocazione. E dell’Inter, che secondo ‘Footmercato.net’ è tornata vigile su Amrabat, cercato già ai tempi del Verona.