Santos liquida Ronaldo: “Ne ho già parlato e non lo farò più”

Santos ‘liquida’ il caso Ronaldo dopo i sei gol rifilati alla Svizzera: “Ne ho già parlato e non lo farò più”

No Ronaldo, no problem: Goncalo Ramos e il Portogallo travolgono la Svizzera e staccano il pass per i quarti di finale di Qatar 2022. Sarà sfida al Marocco per l’accesso alla semifinale.

Nel post-partita, inevitabile l’argomento CR7, escluso a sorpresa dai titolari nella fase ad eliminazione diretta. Santos ‘liquida’ il caso così: “L’assenza di Cristiano Ronaldo? Ne ho già parlato e non lo farò più, lui e Gonçalo Ramos sono due calciatori diversi. Ronaldo è il nostro capitano, non ci sono stati problemi in seguito alla mia decisione: è un ragazzo che cerca sempre di dare il suo contributo, ma non sta a me dire se giocherà o meno nella prossima partita. Vedremo cosa succederà”. E sulla partita, conclusa 6-1 in favore dei lusitani: “Non è stata una serata perfetta, ma abbiamo disputato una grande partita mettendo in campo il giusto atteggiamento per tutti i novanta minuti di gioco”.

Portogallo, Santos ‘liquida’ il caso Cristiano Ronaldo

Così Santos aveva parlato alla vigilia, prima dell’esclusione dell’ex Juventus: “Sono andato subito alle interviste in campo non ho sentito niente, ero lontano e l’ho visto litigare con un giocatore coreano. Poi ho rivisto le immagini e non mi è piaciuto per niente. Queste cose si risolvono in famiglia, adesso siamo tutti concentrati sulla Svizzera. Sarà una partita tremendamente difficile, molto dura, ma crediamo di poter vincere”.

“Il suo futuro? Non ne abbiamo parlato, nemmeno lo sapevo. In caso sarebbe una sua decisione, – aveva chiosato il CT – ma adesso è concentrato sul Mondiale e vuole aiutare la squadra”.