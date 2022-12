No Ronaldo, no problem: uragano Ramos sulla Svizzera

Cristiano Ronaldo in panchina, ci pensa il suo sostituto a spazzare via la Svizzera: tripletta di Goncalo Ramos e 6-1 del Portogallo di Santos

È il Portogallo l’ultima Nazionale qualificata ai quarti di finale di Qatar 2022. Dopo l’eliminazione della Spagna di Luis Enrique, nessuna sorpresa in serata: tutto facile per i lusitani contro la Svizzera.

La notizia della serata è stata l’esclusione di Cristiano Ronaldo dai titolari. A scatenarsi, però, è proprio il suo sostituto, Goncalo Ramos. L’esterno del Benfica realizza una tripletta, sbloccando anche il match e spianando la strada a Santos verso i quarti di finale. Partecipano alla goleada anche Pepe, capitano in assenza di CR7, Raphael Guerreiro e Leao. Il milanista ancora in gol in uscita dalla panchina. Di Akanji, difensore del Manchester City, la rete della bandiera per la Svizzera. Il Portogallo di Santos vola così ai quarti di finale, dove incontrerà il Marocco.

PORTOGALLO-SVIZZERA 6-1: 17′, 51′ e 67′ Ramos (P), 33′ Pepe (P), 55′ Guerreiro (P), 58′ Akanji (S), 92′ Leao (P)