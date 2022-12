Panchina e “carriera finita” per Ronaldo: ecco cosa sta succedendo

Per Cristiano Ronaldo la vittoria contro la Svizzera ha il sapore amaro della panchina, su CR7 infuria la polemica: cosa sta succedendo

Allo United come in Nazionale: è la panchina la nuova dimensione di Cristiano Ronaldo. Anche con il Portogallo, nella prima sfida ad eliminazione diretta, CR7 è finito fuori dalla formazione titolare.

Scelta netta da parte del ct Santos che non ha guardato in faccia al peso del suo capitano e ha optato per la sua esclusione. Ronaldo in panchina mentre in campo contro la Svizzera furoreggiava il suo sostituto, Gonçalo Ramos. Tripletta per il 21enne attaccante del Benfica, una serata che testimonia la bontà dei giovani del Portogallo ma che può sancire anche la fine di un’epoca: quella di Ronaldo appunto.

Il numero 7, attualmente svincolato dopo aver risolto il suo contratto con il Manchester United, è rimasto in panchina tutto il match, esultando ai gol dei compagni. Il pubblico a metà secondo tempo, e con il punteggio ormai già in archivio, lo ha invocato a gran voce ma Santos non ha voluto schierarlo fino al 72esimo (il punteggio era già sul 5-1).

Una scelta che ovviamente ha fatto discutere e che è stata commentata un po’ da tutti sui social con giudizi non certo teneri nei confronti del 37enne attaccante.

Ronaldo in panchina: “Ormai è la fine”

Chi ha commentato la panchina di Cristiano Ronaldo in Portogallo-Svizzera ha una certezza: la squadra di Santos rende meglio senza il suo fuoriclasse. Una certezza alla quale se ne affianca un’altra: la carriera di CR7 è ormai al tramonto.

E in questo senso vanno tutti i tweet che riguardano Ronaldo: da chi è convinto che lasciandolo ancora in panchina il Portogallo può arrivare fino in fondo a chi sarebbe felice di veder trionfare i portoghesi, ma soltanto con CR7 ancora fuori causa. Il tutto con un ritornello: la carriera a grandi livelli di Ronaldo è ormai finita.

Ecco alcuni tweet:

Pagherei per avere Ronaldo che vince un mondiale seduto comodamente in panchina — Aldo Moriyasu (@Erun3r) December 6, 2022

Adesso che hanno fatto fuori ronaldo il portogsllo ha buone possibilità di vincere il mondiale — Mefisto94 (@mefisto94_) December 6, 2022

Dicono che mezza squadra non voleva #Ronaldo titolare

È in Panchina#PortogalloSvizzera #QatarWorldCup2022 — Danubio (@massidanu) December 6, 2022

Il Portogallo conferma la fine di Ronaldo,non serviva alla Juve per vincere,non serviva allo United per vincere,non serve al Portogallo per vincere,forse in Arabia si 😂 — Basco(9-14) (@blackbloc1312) December 6, 2022

Il Portogallo sta dimostrando esser una squadra

Più libera nel gioco senza il fighetto #Ronaldo Molto bene#QatarWorldCup2022 — carlo rodini (@carlo_rodini) December 6, 2022

Quando giocano in 11, i risultati si vedono!!! L’hanno capito finalmente… A #Ronaldo manco sua madre lo vuole più!!! #PortogalloSvizzera — Seby Grillo_93 (@sebygrillo) December 6, 2022