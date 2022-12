Immobile fissa l’obiettivo per il 2023: “E’ il prossimo step”

Ciro Immobile è intervenuto alla presentazione di una nuova piattaforma di criptovalute ed ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Tv Play

Intervenuto alla prestazione di una nuova piattaforma di criptovalute, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, intervenendo anche a Calciomercato.it su Tv Play.

L’attaccante della Lazio è pronto per partire con la squadra verso la Turchia, dove la truppa di Sarri si allenerà in vista della ripresa del campionato. Proprio dallo stop di oltre un mese è partito Immobile: “E’ stata dura non sono mai stato così tanto fermo. La squadra è carica, andremo in Turchia e faremo due amichevoli, per mettere benzina nelle gambe in attesa della ripartenza del campionato”.

Dopo la Turchia, continuerà la preparazione: “Ci sarà un’altra amichevole non so dove. Faremo solo le amichevoli, saremo in un bellissimo centro sportivo lunedì. Roma non è una città fredda da non poterti allenare”.

Immobile fissa l’obiettivo: “Resta la Champions”

Nel suo intervento, il 32enne di Torre Annunziata ha parlato anche degli obiettivi per l’anno prossimo: “Saltando le partite mi viene difficile stare dietro ad Osimhen, sta facendo grandi cose. Stiamo facendo un campionato molto importante, ci ha penalizzato non andare avanti in Europa League. L’obiettivo resta la Champions, è il prossimo step. Vestire la maglia della Nazionale in qualsiasi modulo va bene”.

Inevitabile un commento su quanto sta accadendo alla Juventus: “Non mi sto interessando, si parla di possibili punti di penalizzazione. Sicuro ci saranno delle questioni che sta valutando la magistratura. Del Piero? Lo vedrei benissimo dirigente. È il mio giocatore preferito di sempre, ho avuto l’onore di entrare al suo posto. E come persona era un vero capitano”. Immobile ha anche parlato del suo rapporto con la Lazio: “Ho rapporto di sincerità con Lotito, finché riuscirò a dare tutto per questa maglia resterò. Se vorrò fare una scelta diversa ne parleremo. Sono concentrato sul campo e cosa posso dare anche dopo, se a loro farà piacere”. Infine su Sarri e Inzaghi: “Inzaghi è molto diverso da Sarri ha fatto un cambiamento radicale, abbiamo un rapporto ancora importante, che va oltre il rapporto giocatore-allenatore. Per me è stato importante ed è ancora importante, gli voglio bene”.