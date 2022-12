Compleanno Agnelli, ‘auguri’ sul web con polemica: “A bilancio quanti anni sono?”

Oggi è il compleanno di Andrea Agnelli, la Juventus posta sui social con gli auguri all’ex presidente: polemica immediata sul web

Sono giorni delicati per il futuro della Juventus, che dalla scorsa settimana ha dato il via a una svolta epocale, con le dimissioni di tutto il CDA, incluso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli. Un addio profondamente condizionato dagli sviluppi dell’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino e che coinvolge il club bianconero, con diversi aspetti tutti da chiarire.

La società piemontese è nel mirino, oltre che per il tema plusvalenze e per la manovra stipendi, sulla quale gli organi penali e sportivi cercheranno di accertare eventuali irregolarità, anche per il sistema di rapporti con gli altri club che starebbe emergendo dalle intercettazioni pubblicate a mezzo stampa e che sta generando numerose polemiche nel mondo del calcio e tra gli appassionati. In concreto, c’è solo da aspettare quelle che saranno le decisioni della giustizia ordinaria e di quella sportiva, per capire profili di responsabilità e rischi concreti per la Juventus. Intanto, il pianeta bianconero non dimentica Andrea Agnelli: oggi è il 47esimo compleanno dell’ex numero uno, che per 12 anni ha condotto il club.

Juventus, ‘auguri’ di compleanno ad Andrea Agnelli non solo dai bianconeri ma anche dai rivali: social infuocati

Sui profili social della Juventus, a mezzanotte, ha fatto la sua comparsa un post con un messaggio di auguri a lui indirizzato. Un messaggio cui moltissimi supporters hanno fatto eco, associandosi agli auguri, ma le reazioni sono state anche di segno opposto. Tra i tifosi rivali, non sono mancate le manifestazioni polemiche e di ironia nei confronti dell’ex dirigente bianconero: “Quanti anni compie a bilancio?” è uno dei messaggi più ricorrenti, riadattato in diverse salse. Ecco alcuni dei tweet più polemici:

Compio gli anni insieme al Presidente #Agnelli, cosa rischia la Juve? #Juventus #FinoAllaFine — Michele Fanesi (@Michelefanesi) December 6, 2022

Auguri al Presidente #Agnelli per i suoi 47 anni. Anche se a bilancio sono 58.#Juventus — Buongiorno da Pyongyang (@tatanka_h) December 6, 2022

Auguri all'ex presidente della fc juventus s.p.a pic.twitter.com/PgCwoDgGit — Matte saltato come Agnelli (@Mattesaltato) December 6, 2022

Andrea Agnelli compie 47 anni, ma in realtà sono 33, gonfiati per esigenze di bilancio. (Calcio&Finanza) — Andrea Gakprof (@il_prof_13) December 6, 2022

Agnelli 47 anni, sul campo 49, a bilancio 60 con obbligo di far spegnere almeno 5 candeline a testa a Percassi, Preziosi e Pozzo. Auguri @andagn — GaMon 🌋D10S (@gamonapoli) December 6, 2022

Veramente,più che la storia,avete riscritto interi campionati . Contenti voi — Enzo Liberti (@LibertiEnzo) December 6, 2022