L’ex Inter perde la testa: aggressione dopo la partita

Protagonista ma non nel modo giusto Samuel Eto’o che dopo la sfida stravinta dal Brasile contro la Corea del Sud si è fatto notare al di fuori dello stadio per un contatto troppo ravvicinato con uno youtuber algerino

Lo stadio 974 ieri è stato teatro della grande serata del Brasile che strapazza la Corea del Sud con una prestazione sontuosa e al termine della sfida omaggia anche il grande Pelè, alle prese con problemi di salute, con uno striscione. I sorrisi della Seleçao di Tite cozzano però con quanto avvenuto poi fuori dall’impianto dove il protagonista, suo malgrado, è diventato l’ex attaccante di Barcellona ed Inter, Samuel Eto’o.

Oggi presidente della Federcalcio camerunese, ambasciatore a Qatar 2022, l’ex bomber nerazzurro dopo aver assistito alla sfida si è concesso all’uscita dello stadio per una sessione di selfie con gli appassionati presenti. Scatti e sorrisi non sono mancati prima poi del cambio di tono che ha assunto la vicenda.

Eto’o nel caos dopo Brasile-Corea del Sud: aggredito uno youtuber algerino

Eto’o si è fermato in uscita dallo stadio tra selfie e autografi fin quando poi non è intervenuto anche uno youtuber algerino che gli si è avvicinato con telecamera e microfono alla mano tempestandolo di domande. Una situazione che poi è degenerata nel giro di pochi secondi, come si vede benissimo nel video pubblicato da ‘La Opinion’ che evidenzia come Eto’o abbia dapprima risposto in maniera forte e decisa venendo trattenuto inizialmente dalle persone intorno a lui.

L’ex centravanti è quindi poi riuscito a svincolarsi fino ad arrivare a contatto con la persona in questione a cui ha rifilato un calcio facendolo cadere al suolo. Lo stesso YouTuber colpito da Eto’o ha quindi pubblicato un video successivamente sul suo account poco dopo l’attacco. Attoniti i presenti che hanno assistito alla scena. Non un grande momento per il presidente della Federcalcio camerunese dopo la vicenda Onana dei giorni scorsi.