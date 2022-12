DIRETTA Mondiali: Portogallo-Svizzera 1-0 | La sblocca Ramos! LIVE

Ultima sfida degli ottavi di finale di Qatar 2022, Portogallo-Svizzera in tempo reale da Calciomercato.it

Ad un passo dalla storia. Autore di una sola rete nella fase a gironi, Cristiano Ronaldo cercherà questa sera di infrangere il tabù del digiuno di gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale e di raggiungere così la leggenda Eusebio a 9 gol totali nella rassegna iridata. Sarà questo uno dei temi principali di Portogallo-Svizzera, ultimo ottavo di finale di Qatar 2022.

Un avversario non banale per la squadra lusitana, come testimonia l’ultimo scontro diretto in Nations League, vinto per 1-0 dagli elvetici. In totale, sono quindici le sfide tra le due nazionali, con un bottino abbastanza in equilibrio, con sei vittorie rossoverdi, cinque successi della Svizzera e quattro pareggi. Bestia nera di CR7 fino al 2019, i rossocrociati hanno subito una tripletta e una doppietta dall’ex Juve in Nartions League. La prima nella semifinale del 2019, la seconda nel maggio 2022, nella fase a gironi. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del “Lusail Iconic Stadium”.

Formazioni ufficiali Portogallo-Svizzera

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, G. Ramos, Bernardo Silva. Ct: Fernando Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin.