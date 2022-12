Salta all’ultimo minuto: trema anche Allegri

Sembrava ormai segnato il destino dell’ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ma l’Inghilterra può cambiare tutto

I Mondiali vivranno oggi gli ultimi due ottavi di finale: alle 16 scenderà in campo la Spagna di Luis Enrique contro il Marocco di Hakim Ziyech e compagni. Alle 20, invece, sarà il turno del Portogallo del chiacchieratissimo Cristiano Ronaldo contro la Svizzera.

Nel frattempo, tutte le Nazionali più accreditate e quotate, hanno rispettato il pronostico e passato il turno. Ai quarti, infatti, ci attendono sfide davvero interessanti come Olanda-Argentina, Brasile-Croazia e Inghilterra-Francia in attesa, appunto, dell’ultimo appuntamento che scopriremo entro la serata di oggi. Ma è proprio sul quarto di finale più stuzzicante, quello tra la Nazionale dei ‘Tre Leoni’ e dei ‘Galletti’ che si concentra l’attenzione, anche in ottica calciomercato futuro.

Com’è noto, alla fine della competizione iridata, Didier Deschamps potrebbe lasciare la panchina dei ‘Blues’ sulla quale siede ormai dal lontano 2012. Campione del Mondo in carica, dopo la vittoria a Russia 2018, e vincitore della Nations League nel 2021, l’ex allenatore della Juventus potrà decidere il suo futuro da solo ad una condizione: se arrivasse in semifinale, potrebbe decidere di restare alla guida della Francia, come promesso anche dal presidente della federcalcio francese, Le Graet, in un’intervista prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Una situazione che coinvolge anche Zinedine Zidane e, in secondo piano, Massimiliano Allegri.

Zidane salta, torna di moda la Juventus?

Deschamps, dunque, potrebbe mettere il bastone tra le ruote del connazionale Zidane, compagno in Nazionale e alla Juventus negli anni 90. L’ex Real Madrid ha, di fatto, rifiutato tutte le offerte pervenute dopo l’addio ai ‘Blancos’ per poter prendere le redini della selezione transalpina alla fine del Mondiale in Qatar, ma il 10 dicembre, in caso di vittoria contro l’Inghilterra di Gareth Southgate, le cose potrebbero cambiare. E chissà che non possa tornare di moda l’ipotesi Juventus, anche se la situazione attuale è molto complicata in casa bianconera.

Massimiliano Allegri, dopo l’addio del presidente Andrea Agnelli, è stato confermato dalla società e gode di ampi poteri. Tutto, chiaramente, verrà deciso dai nuovi dirigenti che si insedieranno da qui a breve e da cosa succederà, a livello sportivo, dopo le indagini della procura federale. Zidane è sempre stato il grande sogno dell’ex presidente bianconero, ma ritrovandosi senza panchina a fine stagione, se dovesse saltare l’approdo su quella della Francia, le offerte non mancherebbero. In casa Juve, chiaramente, tutto dipenderà dai risultati che Allegri riuscirà a raggiungere entro questa stagione. Ma la pista può tornare di moda, anche se per realizzarsi molti incastri dovrebbero andare a posto.