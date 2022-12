Litigio con l’allenatore: problemi per il bianconero

In estate la Juventus ha acquistato dall’Eintracht Francoforte Filip Kostic, che sta dando il suo apporto alla causa di Massimiliano Allegri. Ha fatto invece il percorso inverso Luca Pellegrini in prestito: la situazione non è però delle migliori

La Juventus la scorsa estate ha provato a cambiare volto alla propria squadra tra entrate ed uscite e tra gli affari più fruttuosi finora c’è stato sicuramente Filip Kostic, che al netto di tutto si sta rivelando un calciatore utile. Proprio con l’Eintracht inoltre la compagine bianconera aveva anche effettuato un’altra operazione con il prestito di Luca Pellegrini alla squadra di Francoforte.

I tedeschi erano comunque ben consapevoli che sarebbe stato molto complicato sostituire Kostic, motivo per cui il compito del mancino italiano era parecchio difficile. All’Eintracht non è peraltro arrivata neanche una continuità di impiego e di rendimento particolarmente efficiente visto che finora Pellegrini non ha collezionato neanche un gol o un assist.

Calciomercato, la Juventus osserva Pellegrini: delusione all’Eintracht e tensione con l’allenatore

Pellegrini è stato titolare solo in otto delle sue 14 presenze ed appena per tre volte ha giocato tutti i novanta minuti di gara. Un apporto quindi non proprio da colonna alla corte di Oliver Glasner con cui peraltro ci sarebbe anche stato un litigio. Nella sfida amichevole di novembre contro il Gamba Osaka, il nome di Pellegrini non è apparso in formazione. Secondo le informazioni di ‘hr-sport’, il provvedimento preso dall’allenatore Oliver Glasner aveva carattere di promemoria visto che durante la trasferta precedente c’era stata un’accesa lite tra il calciatore ex Juve e l’allenatore.

La prova dello stesso Pellegrini contro gli Urawa Red Diamonds aveva scontentato il tecnico che attribuisce grande valore anche all’atteggiamento nelle amichevoli. Nonostante le problematiche e l’ampia concorrenza, le voci secondo cui il prestito deludente potrebbe essere annullato in inverno sono state smentite dal direttore sportivo Markus Krösche. Idem lo stesso Glasner anche se appare chiaro come il livello delle prestazioni di Pellegrini dovrà aumentare nella seconda parte vista anche la concorrenza nello stesso ruolo.