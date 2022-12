Ha già firmato il preaccordo: Juventus al tappeto

La Juve non ha alcuna intenzione di mollare sul calciomercato di gennaio, ma deve incassare subito un brutto colpo. Ha già firmato un pre-accordo

La Juventus è ancora nel pieno di un terremoto giudiziario che, anche dal punto di vista sportivo, potrebbe avere conseguenze importanti per il club torinese.

Intanto, però, il calcio non si ferma e neppure il calciomercato, anche perché gennaio è sempre più vicino, in attesa di quello che riserverà il futuro. In ogni caso, la sensazione è quella di un cambio epocale che riguarderà la squadra e potrebbe presto portare a una rivoluzione giovane. Di talenti importanti e che Massimiliano Allegri ha già lanciato ce ne sono tanti nel gruppo squadra della Juve, ma in futuro i bianconeri potrebbero puntare su diversi acquisti di qualità e dalla carta d’identità verde, piuttosto che su profili esperti e pronti subito per vincere. Tra questi, poteva rientrare anche Luizao, centrale difensivo del Sao Paulo, ma in questo caso la Vecchia Signora è stata battuta sul tempo.

Calciomercato, il West Ham anticipa tutti (e anche la Juve) per Luizao

La Juve, infatti, era nel novero dei club interessati al futuro del difensore classe 2002, ma c’è chi ha fatto prima. Secondo quanto riportato dal portale ’90min’, infatti, il West Ham ha puntato con forza sul calciatore chiudendo un accordo con il ragazzo per tre anni e mezzo. Il contratto con il club brasiliano termina a fine gennaio prossimo e, nonostante siano state avanzate diverse offerte di rinnovo, il difensore non ha mai detto sì. Il suo sbarco in Premier League a questo punto sembra imminente, soprattutto perché avrebbe già firmato un pre contratto proprio con il West Ham. Su Luizao, oltre alla Juve, erano interessate Benfica, Porto, Sporting, Fulham e Wolverhampton. Il suo futuro, però, ormai sembra già scritto.