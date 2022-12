Scaricato dopo la rottura: Allegri ora cambia idea

Il club spagnolo è pronto a lasciarlo andare: i bianconeri in lizza per prenderlo. E’ sfida con le squadre inglesi

La sua avventura al Barcellona non è mai davvero decollata ma le attenzioni dei grandi club nei suoi confronti non sono cessate.

In questi giorni, Frenkie de Jong è tra i protagonisti dell’Olanda, che è volata ai quarti di finale dei Mondiali senza alcuna difficoltà. Il centrocampista ha giocato le quattro partite, fin qui disputate, da titolare, trovando anche un assist, nel 2 a 0 al Senegal, e un gol nella vittoria contro il Qatar.

Le prestazioni del classe 1997 non sono passate inosservate e chi lo segue dai tempi dell’Ajax non si è certo stupito ed è pronto a bussare alle porte del Barcellona che non lo ha mai considerato incedibile. Le finanze del club blaugrana, d’altronde, non sono proprio delle migliori e una cessione importante farebbe bene.

Sport.es sostiene che il Barcellona vorrebbe proporre il rinnovo di contratto al giocatore, con l’obiettivo di tagliargli lo stipendio. Non è da escludere che si riesca a trovare un accordo ma è più probabile che si arrivi ad una rottura anche perché, come si legge sul portale, i rapporti tra le parti non sono ottimi e c’è la sensazione che la decisione del Barcellona sia una mossa per spingerlo ad andar via.

Calciomercato Juventus, occasione De Jong

Chiaramente Frenkie de Jong, in caso venisse messo alla porta dal Barcellona, non avrebbe difficoltà a trovare una nuova squadra. Già ai tempi dell’Ajax erano diversi i club pronti a puntare su di lui. La scelta da parte del giocatore è ricaduta, poi, sui blaugrana ma ora pare essere arrivato il tempo di cambiare aria. In prima fila non può non esserci il Manchester United del connazionale ten Hag ma attenzione soprattutto al Chelsea, che è alla ricerca di un nuovo centrocampista.

In Italia, invece, la squadra che ha mostrato più interesse per de Jong è stata la Juventus. In estate Allegri potrebbe perdere Rabiot (ha un contratto in scadenza) e Paredes (niente riscatto dal Psg). De Jong rappresenterebbe più di un valido sostituto.