Annuncio bomba del dirigente: “Joao Felix vuole andare via”

Il futuro di Joao Felix continua ad attirare le attenzioni sul calciomercato internazionale. La storia con l’Atletico Madrid sembra ormai ai titoli di coda

Joao Felix è attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar che potrebbe regalare grandi soddisfazioni a lui e al suo Portogallo.

Con la sua Nazionale sembra un calciatore completamente diverso dall’attaccante che abbiamo visto con la maglia dell’Atletico Madrid. La titolarità fissa non è mai realmente arrivata, nonostante si tratti di un investimento importantissimo da parte degli spagnoli. Non è un mistero il motivo: inizialmente non ha reso secondo le aspettative, ma ora il rapporto con Diego Simeone sembra logoro. Il Mondiale, quindi, è una vetrina per mostrare che quel ragazzino dal talento magico dei tempi del Benfica non è svanito nel nulla. E soprattutto con un sguardo al futuro, dato che potrebbe essere grande protagonista in ottica calciomercato. Con la Serie A alla finestra.

Gil Marin non nasconde il probabile addio di Felix

E dopo il Qatar cosa succederà? A far chiarezza è stato il dirigente dell’Atletico Madrid, Gil Marin, che ha parlato direttamente da Doha, dove si terrà l’assemblea generale della Liga. Come riporta ‘As’, non sono dichiarazioni leggere, dato che si può intuire quanto Joao Felix sia vicino all’addio: “È la scommessa più grande che il club abbia fatto. Penso che abbia un livello molto alto, ma per i motivi per cui ora non vale la pena entrare, il rapporto tra lui e l’allenatore non è buono e nemmeno la sua motivazione. La cosa ragionevole è pensare che andrà via, anche se mi piacerebbe che restasse, ma questa non è l’idea del giocatore“.

E suo futuro di Simeone, dopo il fallimento in Champions League, Gil Marin dice: “Penso che i tifosi dell’Atletico Madrid abbiano in mente Simeone. Cosa accadrà in futuro? Non lo sappiamo né Diego né noi, e devo ribadire che entrambi siamo cresciuti molto”.