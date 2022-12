Salta la panchina, esonero e decisione presa sul sostituto

Salta una panchina in Italia, arriva l’esonero: ecco la decisione sul nuovo allenatore, che scalda i motori

Mentre il Mondiale in Qatar procede, continua, come sempre, il valzer delle panchine, ad alimentare il calciomercato. Numerosi gli allenatori, la cui posizione è a rischio, con un esonero, in particolare, che si sta ormai concretizzando.

In Italia, con il campionato di Serie A fermo, i riflettori si accendono sullo specifico sulla Serie B, che sta proseguendo con il suo programma. E con una big del campionato cadetto che ha ormai preso la decisione di procedere al cambiamento in panchina, per invertire una tendenza preoccupante nelle ultime settimane.

Genoa, esonero per Blessin: ecco il nome in pole per la successione

Salta la panchina di Alexander Blessin, al Genoa. I rossoblù, dopo la retrocessione dalla Serie A, si segnalavano come una delle protagoniste del torneo di seconda serie, per la risalita immediata, ma, nelle ultime settimane, le cose non sono andate come previsto, anzi. Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate per i liguri, l’ultima domenica in casa contro il Cittadella per 1-0, e Frosinone capolista che si è allontanato a nove punti. Il Genoa è ancora nel gruppone al terzo posto, ma occorre una pronta inversione di tendenza. Per il momento, le veci di Blessin, che ha diretto l’allenamento di ieri a Pegli, ma la cui posizione era già piuttosto chiaramente in bilico, saranno assunte da una figura interna, ossia da Alberto Gilardino, allenatore della squadra Primavera. L’ex attaccante farà da traghettatore mentre la società deciderà sull’erede cui affidare, nel medio periodo, la risalita in campionato e possibilmente in massima serie. Come raccontato ieri da Calciomercato.it, in pole c’è Claudio Ranieri. Il tecnico romano, la cui ultima esperienza in panchina in Italia è stata proprio a Genova, ma sulla sponda della Sampdoria, è il preferito della dirigenza del ‘Grifone’, ma in alternativa ci sono anche le candidature di Semplici e Bjelica.