Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 5 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il successo convincente della Francia, che batte nettamente per 3-1 la Polonia e si candida come prima pretendente al successo Mondiale, per bissare quello di quattro anni fa: “La firma di Giroud, il Mondiale di Mbappé“. Di spalla, le ultime sulla Juventus: “L’intesa stipendi nel mirino dei pm: i giocatori contrari“. E le mosse di mercato dell’Inter: “Skriniar o Bastoni via? L’ecuadoriano Hincapié per la nuova difesa“.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta a propria volta la Francia, trascinata dalla doppietta di Mbappé: “Le Roi Kylian“. Oggi, un’altra delle favorite in campo, con il Brasile che sfida la Corea del Sud e ritrova il suo faro guida: “Neymar ce l’ha fatta“. Sulle vicende di casa nostra: “Tutti i dubbi di Elkann sulla Juve“, scenari anche imprevedibili all’orizzonte.

‘Tuttosport’ apre con gli scenari sui bianconeri e sul rischio penalizzazione: “Juve, punti a orologeria“, con l’eventuale verdetto della giustizia sportiva che, tempi alla mano, potrebbe arrivare tra aprile e maggio. In alto: “Il manifesto del Toro, 7 proposte per Cairo“, con le idee per il futuro granata. Di spalla, i titoli dedicati ai Mondiali: “Fenomeno Mbappé porta Giroud al record” e “Per la Francia c’è l’Inghilterra, è arrivato anche Kane“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 5 dicembre

All’estero, prosegue, naturalmente, l’esaltazione dell’uomo del momento, quel Kylian Mbappé che si issa a capocannoniere solitario del torneo (5 reti), supera Platini come marcatore ai Mondiali e Pelé come giocatore più giovane a realizzare almeno 9 gol nelle fasi finali. “Mbalado” è il titolo di ‘Marca’, in Spagna, mentre ‘L’Equipe’ guarda già alla prossima sfida, il suggestivo quarto di finale tra Francia e Inghilterra, citando l’inno britannico: “God save notre king“.