Il Brasile passeggia e si prende i quarti: poker alla Corea del Sud

Vittoria netta per il Brasile targato Tite, che abbatte 4 a 1 la Corea del Sud e conquista il pass per i quarti di finale: in gol pure Neymar

Come da pronostico, il Brasile si prende nettamente i quarti di finale. Prestazione sontuosa da parte di Richarlison e compagni, che nel primo tempo della gara hanno letteralmente travolto la Corea del Sud. Quest’ultima, dunque, abbandona il Mondiale in Qatar, a tratti inerme di fronte alla potenza pazzesca della Nazionale verdeoro.

Gli uomini guidati dal CT Tite, pienamente consapevoli della propria forza, vogliono subito indirizzare la sfida a loro favore, tant’è che Vinicius Junior sblocca la contesa dopo appena sette minuti di gioco. Dalla destra giunge un cross invitante partito dal piede fatato di Raphinha: l’esterno del Real Madrid raccoglie la sfera e la spedisce con un destro delizioso sotto l’incrocio. Al 13esimo arriva anche il raddoppio della Seleçao a firma Neymar, tornato oggi titolare dopo il preoccupante infortunio.

L’arbitro concede un calcio di rigore ai brasiliani e sul dischetto si presenta la stella in forza al Paris Saint Germain, che batte Kim Seung-gyu realizzando la seconda rete messa a referto dalla sua squadra. La truppa di Tite, dal canto suo, non è affatto sazia, tant’è che poco prima della mezz’ora della prima frazione Richarlison cala il tris. Il centravanti raccoglie in area il suggerimento centrale di Thiago Silva, poi infila la sfera con un sinistro chirurgico sul quale l’estremo difensore avversario non può nulla.

Mondiale, Brasile-Corea del Sud 4-1: i marcatori

È show in campo del Brasile, che al minuto 36 agguanta il poker grazie all’ex Milan Lucas Paqueta. Conclusione al volo e vincente del trequartista di proprietà del West Ham: tutto davvero incantevole. Nella ripresa, la Corea del Sud rientra con un piglio diverso e al 76esimo si guadagna il gol della bandiera a firma Paik Seung-ho. A fine match, emozionante dedica a Pelé della Seleçao con tanto di striscione. Il Brasile, dunque, lancia un altro messaggio importante alle rivali per la conquista Coppa del Mondo, Francia su tutte. Ora, però, testa ai quarti, dove i verdeoro dovranno vedersela faccia a faccia con la Croazia di un certo Luka Modric.

Brasile-Corea del Sud 4-1: 7′ Vinicius Junior (B), 13′ rig. Neymar (B), 29′ Richarlison (B), 36′ Paqueta (B), 76′ Paik Seung-ho (CS)