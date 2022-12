“Juve out” intasa il web: “Radiateli”

Le vicende di casa Juventus tengono banco e scuotono il calcio italiano. Terremoto intorno ai bianconeri a partire dalle dimissioni del cda. Intanto sui social esplode l’hashtag #Juveout

Il terremoto che ha scosso dalle fondamenta la Juventus ha catalizzato l’attenzione dei tifosi di tutta Italia, estremamente interessati alla vicenda. A partire dallo scossone societario con le dimissioni del cda sono cambiate le carte in tavola per i bianconeri alle prese con le indagini della Procura di Torino che non fanno dormire sonni tranquilli all’ambiente. Le novità arrivano in rapida successione esattamente come i pareri anche piuttosto forti diffusi in tutta Italia.

Dalle parole di Aurelio De Laurentiis a quelle di Abodi passando anche per quelle dell’avvocato Mattia Grassani che parla anche di rischio retrocessione.

Juventus, il terremoto è in atto e sui social arriva #Juveout

La vicenda Juventus si prospetta ancora tutta da risolvere e da esplorare ma intanto i pareri, anche parecchio forti sulla questione, si susseguono senza sosta. In particolar modo sui social decine di tifosi e appassionati di calcio stanno dicendo la loro su Twitter. In tanti chiedono persino la retrocessione oppure la radiazione della società bianconera, lanciando un hashtag finito ben presto in tendenza. Sul noto social network impazza #Juveout:

Radiateli sti qua #JuveOut — The Goat (@AndyNolefan) December 5, 2022

Un sistema colluso, cominciare a ripulire FJGC , AJA…#JuveOut — MastoLindo (@Zer0ttantun0) December 5, 2022

Correva l’anno 2006, quell’anno insieme a #Calciopoli vincemmo i Mondiali, peccato non partecipare a questi in Qatar. Vi prego #JuveOut — Emanuele Crispo (@EmanueleCrispo) December 5, 2022

Il noto avvocato Grassani, esperto di diritto sportivo, ha dichiarato che la #Juventus rischia la retrocessione!

Sarebbe la solita ingiustizia!

RADIATELI!#JuveOut — Sergio Baldanza (@baldanza_sergio) December 5, 2022

Sono d’accordo, se vogliamo che il Calcio cresca, questi comportamenti devono essere definitivamente debellati. #JuveOut — ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gabo 🔥 (@Gabo_elLobo) December 5, 2022