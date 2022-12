DIRETTA Mondiali, Giappone-Croazia | Le formazioni ufficiali LIVE

Per gli ottavi di finale del Mondiale 2022, in svolgimento in Qatar, scendono in campo il Giappone e la Croazia

È tempo di scendere in campo per la sorpresa Giappone che, dopo aver eliminato la Germania di Hans-Dieter Flick, si prepara ad affrontare, per gli ottavi di finale, la Croazia.

La selezione nipponica, guidata da Hajime Moriyasu, si può considerare la vera e propria sorpresa della fase a gironi, viste le prestigiose vittorie ottenute contro la Germania e la Spagna di Luis Enrique, qualificandosi come prima agli ottavi. Dove affronteranno i croati guidati in panchina di Zlatko Dalic, al secondo posto in classifica del gruppo F alle spalle del Marocco di Hakim Ziyech e compagni. Chi passerà il turno, affronterà nei quarti di finale la vincente della sfida di questa sera tra il favoritissimo Brasile di Tite e la Corea del Sud. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Al Janoub Stadium’ di Al-Wakrah.

FORMAZIONI UFFICIALI GIAPPONE-CROAZIA

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Doan, Endo, Morita; Ito, Maeda, Kamada. CT: Moriyasu.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. CT: Dalic.

ARBITRO: Ismail Elfath (USA)