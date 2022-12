Lotito, nuovo annuncio sul big: “Non sto a nessun giochetto”

Lotito, nuovo annuncio sul big biancoceleste: “Non sto a nessun giochetto”. Le dichiarazioni del presidente della Lazio

Sono ormai diversi anni che i gioielli in vetrina della Lazio sono protagonisti anche sul calciomercato. Non solo Milinkovic-Savic, il grande oggetto del desiderio della Juventus di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime sessioni, infatti, si è parlato con insistenza anche del possibile addio di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, come annunciato da Sarri, ha già chiesto la cessione per fare ritorno in Spagna: “Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora, è un ragazzo intelligente e un gran bel giocatore. Ma ha un carattere, se vuoi, particolare”. Il suo rapporto con il tecnico non è mai sbocciato, e Luis Alberto tornerà sicuramente a far parlare di sé anche nella finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, anche per l’ex Liverpool Lotito non sembra intenzionato a fare sconti.

Calciomercato Lazio, Lotito fa chiarezza sul futuro di Luis Alberto

‘Il Messaggero’ ha riportato le seguenti dichiarazioni del presidente Lotito: “Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito. Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Sarri può essere più comprensivo e capirlo”. No al prestito e un’importante offerta cash: sono queste le condizioni dettate dal patron biancoceleste. Le squadre spagnole e le big di Serie A sono avvisate.