Calciomercato Juve, colpo di scena: firma a zero per i rivali

Mossa a sorpresa da parte di uno dei principali obiettivi di mercato della formazione bianconera in scadenza di contratto il prossimo giugno

Nuova svolta improvvisa sul mercato della Juventus in vista del prossimo giugno. Uno dei profili sul quale il club bianconero lavora da diverso tempo, infatti, avrebbe deciso di cambiare improvvisamente idea su quello che sarà il suo prossimo club una volta scaduto il contratto al termine della stagione in corso.

Tra i numerosi calciatori osservati dalla dirigenza della Juventus come opportunità da cogliere gratis entro la prossima estate, non giungono buone notizie dalla Spagna su Youri Tielemans. Il forte centrocampista del Leicester, reduce dalla deludente avventura del Belgio ai Mondiali di Qatar 2022 dopo l’eliminazione della sua nazionale nella fase a gironi, avrebbe già deciso di non rinnovare il suo accordo con il club inglese e portare il suo contratto a scadenza.

E’ vero che la Juventus lavora da tempo sul suo nome per cercare di anticipare l’enorme concorrenza, ma allo stesso tempo vi sono società decisamente più avanti nei contatti con l’entourage. Tra queste, ad esempio, il Barcellona è stato senza dubbio uno dei primi club a palesare il suo interesse per il centrocampista ex Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la destinazione catalana non sembra essere in cima alle preferenze del del classe 1997.

Calciomercato Juve, Tielemans snobba il Barcellona: vuole solo il Real Madrid

Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da ‘Defensa Central’, Tielemans avrebbe totalmente spiazzato il Barcellona negli ultimi giorni. Il centrocampista belga, infatti, avrebbe comunicato al proprio agente di far sapere alla dirigenza catalana che in caso di addio alla Premier League, l’unico club per il quale accetterebbe un trasferimento a costo zero sarebbe il Real Madrid, peraltro eterno rivale dei blaugrana.

Una decisione, la sua, che non trova però una sponda favorevole in quelli che sono i piani futuri dei ‘blancos’. Il club di Florentino Perez non avrebbe alcuna intenzione di ‘scippare’ a costo zero Tielemans visto il maxi acquisto nello stesso ruolo della scorsa estate di Tchouameni. A questo punto, considerata la forte volontà di rimanere nel campionato inglese, sembra proprio che anche la Juventus potrebbe rimanere fuori dalla volata finale per il belga che proprio in Inghilterra piace parecchio all‘Arsenal.