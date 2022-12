Colpo Mondiale per il Real, il sostituto è Dusan Vlahovic

Il Real Madrid rompe gli indugi e fa partire l’assalto per il colpo mondiale: il sostituto è Dusan Vlahovic

La vetrina del Mondiale non poteva non attrare i club più grandi d’Europa. Tutti con gli occhi sui campi di calcio in Qatar, dove si stanno giocando gli ottavi di finale.

Quattro le Nazionali che hanno già conquistato il pass per i quarti, issando tra le prime otto squadre al mondo: Olanda e Argentina si contenderanno uno dei quattro posti delle semifinali, mentre un altro andrà alla vincente tra Francia e Inghilterra.

Proprio la Nazionale di Southgate ha messo in mostra uno dei calciatori più chiacchierati in ottica mercato: Marcus Rashford. Capace di segnare tre gol in 132 minuti giocati con una media di una rete ogni 44 minuti in campo, il 25enne intriga i grandi club per il suo contratto in scadenza con il Manchester United, anche se la società inglese vanta l’opzione per un altro anno. Atletico Madrid, Barcellona e Juventus sono state indicate come interessate a Rashford, una lista che ora è stata allungata anche dal Real Madrid. Come riferisce ‘Sport’, i blancos vorrebbero portare l’attaccante inglese al ‘Bernabeu’ e sono pronti a far partire l’assalto. Dovesse andare in porto, potrebbe generarsi un intreccio che metterebbe sotto pressione la Juventus.

Calciomercato Juventus, lo United punta su Vlahovic

Con Rashford via, infatti, il Manchester United sarebbe costretto ad andare a caccia di un attaccante. Tanti i nomi in ballo ma tra questi potrebbe esserci anche Dusan Vlahovic. La Juventus è alle prese con una situazione molto complicata dal punto di vista societario ma i piani dei bianconeri erano chiari prima del terremoto dirigenziale: il bomber serbo rappresenta uno dei fulcri del progetto futuro.

Le cose non sono cambiate ma l’assalto dello United potrebbe anche rappresentare una tentazione per la società. Di certo il Manchester avrebbe gli argomenti economici giusti per convincere Juve e Vlahovic, ma per questo c’è ancora tempo. Per ora c’è da registrare il grande movimento intorno a Rashford con il suo addio ai Red Devils che potrebbe spingere gli inglesi a puntare tutto su Vlahovic.