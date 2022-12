Addio Psg, Sergio Ramos inguaia Juventus e Inter

Juventus e Inter potrebbero essere spiazzate dall’addio di Sergio Ramos al Paris Saint-Germain: nuovo colpo francese

Per Sergio Ramos l’esperienza al Paris Saint-Germain potrebbe essere al capolinea e questo per Juventus e Inter non è una bella notizia.

C’è un possibile intreccio di mercato che lascerebbe spiazzate le due società italiane. Tutto parte, ovviamente da Parigi e dalla voglia della società transalpine di rendere ancora più competitivo il primo undici titolare. Ecco perché, nonostante sia una sorta di amuleto che ‘garantisce’ la vittoria quando in campo, Sergio Ramos potrebbe fare le valigie e lasciare spazio ad un calciatore più giovane.

Per lo spagnolo potrebbe essere un ritorno al Siviglia, lì dove la sua carriera ha avuto inizio. Questo però potrebbe succedere soltanto nel caso in cui il Psg dovesse riuscire a piazzare il grande colpo in difesa. Un colpo che corrisponde ad un nome che è finito sul taccuino anche di Inter e Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus, Pavard al Psg

Stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il Psg è interessato a Pavard, in uscita dal Bayern Monaco e desideroso di intraprendere una nuova avventura. Parigi potrebbe essere la meta giusta anche se il nome del difensore transalpino è nel mirino di diversi club.

In scadenza con la società tedesca nel 2024, il rinnovo non sembra essere una sua priorità anche perché ha pubblicamente aperto alla possibilità di iniziare una esperienza in un nuovo campionato. Per questo Inter e Juventus stanno seguendo la sua situazione da vicino ma ora la mossa del Psg potrebbe scompaginare ogni piano e lasciare le due formazioni italiane senza un obiettivo di primo livello.