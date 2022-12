Ossessione Juventus: sfida a tre per averlo subito

Calciomercato Juventus, l’intrigo dalla Spagna che potrebbe far saltare il banco: anche il Liverpool si inserisce nella corsa.

La sessione invernale di calciomercato in casa Juventus non potrà non essere influenzata dalle ben note vicende extra-campo che stanno caracollando l’attenzione mediatica.

Salvo cessioni deluxe a sorpresa al momento non messi in preventivo, Cherubini proverà a regalare ad Allegri un terzino destro e magari un difensore centrale con il quale puntellare le soluzioni a disposizione del tecnico livornese. Sotto questo punto di vista, Karsdorp e N’Dicka sembrano configurarsi come le opzioni più calde. In ottica estiva, invece, è chiaro che le mosse in attacco della “Vecchia Signora” saranno strettamente collegate al futuro di Angel Di Maria. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, “El Fideo” potrebbe ritornare in Argentina, per vestire la maglia del Rosario Central e coronare uno dei suoi sogni. Questo è il motivo per il quale sono ritornate in auge le voci inerenti un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Asensio.

Calciomercato Juventus, lotta con Liverpool e Bayern per Asensio

Come riferito in sinergia dal Daily Express e dal Daily Mirror, infatti, la “Vecchia Signora” starebbe continuando a monitorare con attenzione l’evolvere della situazione legata all’esterno offensiva spagnolo. Con il contratto in scadenza nel 2023, Asensio sta calamitando da tempo le attenzioni di diversi addetti ai lavori, pronti a darsi battaglia per il classe ’96. Accostato anche al Milan, il nativo di Palma de Maiorca ha stuzzicato e non poco l’interesse di Juventus, Bayern Monaco e Liverpool.

La partita è ancora tutta da giocare. Fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato l’addio di Asensio al Real Madrid. Tuttavia, il lavoro di mediazione dell’agente del fantasista avrebbe garantito un sensibile riavvicinamento tra le parti. Su input di Ancelotti, le “Merengues” potrebbero soddisfare le richieste economiche del maiorchino, il cui futuro è ancora tutto in discussione. La Juve per adesso non ha ancora affondato il colpo, così come Liverpool e Bayern che si sarebbero limitati a dei sondaggi esplorativi per capire marginalmente la fattibilità dell’operazione. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.