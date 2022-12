Futuro Ronaldo, decisione definitiva: 1 gennaio

Cristiano Ronaldo è pronto a prendere la decisione finale sul suo futuro: scelto il club dove giocherà dal prossimo primo gennaio

Il Portogallo avanza nel Mondiale ed è pronto a giocare l’ottavo di finale contro la Svizzera, avversario sicuramente temibile, che ha eliminato la Serbia nell’ultima partita del girone. L’obiettivo della Nazionale portoghese e ovviamente quello di Cristiano Ronaldo è di arrivare fino in fondo alla competizione, ma nel frattempo CR7 dovrà prendere una decisione importante. Infatti il portoghese al momento è ancora senza squadra.

Dopo la separazione dal Manchester United due giorni prima dell’inizio del Mondiale, il portoghese non ha ancora trovato un club per il nuovo anno. Il bivio è tra l’Europa e l’Arabia Saudita, ma questa volta Ronaldo sembrerebbe aver preso una decisione definitiva. Trovato il club dove giocherà a partire dal prossimo 1 gennaio 2023.

Calciomercato, Ronaldo ha deciso: giocherà nell’Al Nassr da gennaio

Un gol segnato fino ad ora per Cristiano Ronaldo nel Mondiale in Qatar, ma anche tanti errori non da lui. Specialmente nell’ultima partita contro la Corea del Sud il portoghese ha sbagliato almeno tre occasioni sotto porta per andare in rete. Un rendimento che sembrerebbe essere in forte calo e che forse ha influenzato anche lui su quale strada prendere per il futuro da gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di accettare l’offerta dell’Al Nassr. Dal prossimo primo gennaio, secondo il sito spagnolo, CR7 giocherà in Arabia Saudita percependo uno stipendio da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, dunque fino al 2025. Dunque questa volta Cristiano Ronaldo sembrerebbe scegliere la strada dettata dal Dio denaro, piuttosto che provare a trovare un club in Europa e giocare ancora una volta la Champions League. Forse una presa di coscienza da parte del portoghese sull’età che avanza e le prestazioni in campo che inevitabilmente non sono più le stesse. Fatto sta che ormai la decisione sembrerebbe essere vicina a essere quella definitiva e per la prima volta Ronaldo lascerà l’Europa. Questa volta è il caso di dire anno nuovo vita nuova per CR7.