Paqueta ha scatenato il caos: cosa sta succedendo

Lucas Paqueta ha partecipato alla grande festa del Brasile che ha battuto la Corea del Sud con il risultato di 4-1. Intanto, sui social è scoppiato il caos

Il Brasile ce l’ha fatta e senza neanche troppa fatica. I verdeoro hanno battuto la Corea del Sud con il risultato di 4-1, senza attenuanti.

E il passivo poteva essere ancora più ampio, vista la mole di gioco e le occasioni create dagli uomini di Tite. Insomma, arrivati gli ottavi di finale, le stelle non hanno fatto mancare il loro contributo con Neymar, Richarlison e Vinicius Jr. sugli scudi. Ma non solo loro, perché a centrocampo Paqueta si sta confermando, partita dopo partita, un uomo di assoluta importanza per gli equilibri della Nazionale verdeoro. Stasera è arrivata un’altra prestazione importante con la ciliegina sulla torta del gol che, di fatto, ha chiuso la partita. Molti di voi ricorderanno che il numero 11 del West Ham è passato anche dall’Italia, precisamente dal Milan, senza lasciare il segno prima di essere ceduto. La discussione sui social sì è accesa, mentre stava facendo le fortune del Brasile.

Paqueta brilla con il Brasile e divide l’Italia

In tanti, infatti, mentre si giocava la partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, hanno evidenziato quanto stesse facendo bene il trequartista. C’è addirittura chi sottolinea che lo vorrebbe all’Inter. La discussione, però, è nata soprattutto tra i cugini del Milan. Molti tifosi lo rimpiangono, criticando la società per averlo ceduto molto presto. Molti altri, però, non ci pensano, anzi sottolineano che la cessione ha generato comunque una plusvalenza e che Paqueta non ha fatto benissimo con Lione e West Ham. Il dibattito resta aperto, in attesa di come finirà il percorso del Brasile e del centrocampista al Mondiale. E potrebbe essere il miglior epilogo possibile.

IO VOGLIO PAQUETÀ ALL’INTER. L’HO DETTO. — Alessandra – #SuningOut (@4LEX4ND4N0V1C) December 5, 2022

Paqueta prende zielinski e gli fa un corso da 18 crediti su come si fa il centrocampista, cam tu naples — Riccardo (@Procach99) December 5, 2022

Paquetà bastava vedere una partita per capire che aveva una classe superiore a quella di tutta la loro rosa messa insieme, hanno preferito rifiutare un’offerta da 20 milioni per Çalha (altro grande giocatore poi perso a 0) e cedere Paquetà.

Sono scelte… — La Pantera Sauдita 🖤👑💙 (@PanteraSaudita) December 5, 2022

Abbiamo venduto paqueta a 20 milioni che a mio parere si avvicina al suo reale valore.

Nessun rimpianto a mio avviso. — J-alias (@Jacopomutta) December 5, 2022

Purtroppo paqueta si e’ trovato al milan nel momento sbagliato , oggi da trequartista al posto di brahim diaz porterebbe la seconda stella 🌟 🌟 — Federico (@fedesince1994) December 5, 2022

ok neymar,richarlison e vinicius ma anche questo non scherza PARTIDAZO DI LUCAS PAQUETÀ#BrasileCoreaDelSud pic.twitter.com/XpFThbiKj6 — ireneomafferri 🇧🇷🇵🇹 (@ireneomafferri) December 5, 2022

Ma veramente c’è gente che rimpiange Paqueta per un gol alla Corea, dopo una stagione decente la Lione e un inizio senza acuti al West ham? — Albert (@AlbertMotta82) December 5, 2022

Ripeto quello che scrissi nell’estate 2020. Una società con un po’ di visione vende calhanoglu capitalizzando quei tre mesi buoni e tiene paquetà — Rossonerosemper – 🏆🇮🇹1️⃣9️⃣ (@Rossonerosemper) December 5, 2022

Bel giocatore #Paquetà.

Pensa se una squadra lo avesse preso e poi ceduto dopo poco perchè non ci ha creduto.

E adesso è titolare nel Brasile che passeggia agli ottavi.#BrasileCoreaDelSud — Jack (@Grande__Jack80) December 5, 2022