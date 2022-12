“Insopportabile”: Adani lo ha fatto di nuovo, è bufera

Durante il match tra Brasile e Corea del Sud, valido per gli ottavi del Mondiale, Adani è finito al centro delle polemiche: cosa è succcesso

Prestazione a dir poco travolgente da parte del Brasile targato Tite. Un dominio totale della squadra verdeoro, uscita vincitrice dal match contro la Corea del Sud, valido per gli ottavi di finale del Mondiale. I brasiliani hanno letteralmente danzato sul campo meritandosi a pieno il passaggio ai quarti, dove affronteranno la Croazia di Modric.

La festa del gol inizia dopo appena sette minuti di gioco, con la rete a firma Vinicius Junior che sblocca subito la contesa. L’attaccante di proprietà del Real Madrid raccoglie in area il traversone di Raphinha e scaglia la sfera sotto l’incrocio con un destro delizioso. A raddoppiare, poi, ci pensa Neymar, totalmente recuperato dall’infortunio che aveva spaventato la sua intera Nazione. O Ney si incarica della battura del calcio di rigore concesso al Brasile e trasforma freddamente dal dischetto. Alla mezz’ora, poi, si è iscritto al tabellino dei marcatori Richarlison, pure oggi in grande spolvero.

E c’è spazio anche per l’ex Milan Lucas Paqueta, autore del sontuoso poker della squadra guidata dal CT Tite. Insomma, la ‘Seleçao’ ha ampiamente rispettato il pronostico, ma non sono comunque mancate le polemiche. Qui entra in gioco, di nuovo, Daniele Adani, che ha commentato la sfida insieme al telecronista e giornalista ‘Rai’ Stefano Bizzotto.

Brasile-Corea del Sud, Adani non si contiene: scoppia la bufera sui social

L’ex difensore, durante le reti messe a referto dalla Nazionale verdeoro, si è lasciato trasportare emotivamente, ugualmente a ciò che accade di frequente con l’Argentina. “Le Seleçao è fatta per far sorridere ed avvicinare al calcio. Non c’è posto per i deboli di spirito, questo calcio fidelizza“, alcune delle parole rilasciate da Adani in diretta. Dichiarazioni che hanno generato numerose polemiche sui social. Di seguito, vi proponiamo alcuni esempi su Twitter.

Bello spettacolo questo #Brasile, peccato per la cronaca di Adani che fa passare la voglia di vedere le partite… — Aleppe (@AlePescini) December 5, 2022

#Adani non si può sentire. Sangue dalle orecchie. — Trottolino Nervoso (@DuDuDuDaDaDa) December 5, 2022

Lo sberleffo dell avversario nn mi piace #BrasileCorea #Adani nn dobbiamo ringraziare nessuno statte muto.. — @patty….. (@patty75443750) December 5, 2022

Vabbè dai fischiate la fine almeno ci leviamo adani — Carcarla (@F1Carcarla) December 5, 2022

Più Adani parla delle nazionali sudamericane e più sono disposta a tifare qualsiasi altra squadra, Fword inclusa. Giuro. — Simona. (@SimoBasket21) December 5, 2022

Eccolo #Adani. Questo modo di commentare i gol del Brasile rispetto all’Argentina fanno cadere su di lui le peggio cose. Peggiore di sempre, stipendiato da me…. — DarioFe82 (@DarioFe82) December 5, 2022

#BrasileCoreadelSud

Vorrei ricordare ad Adani che il Brasile sta giocando solo contro la Corea del Sud… Quindi, anche meno! — granata (@granatags) December 5, 2022