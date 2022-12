Inghilterra super, è arrivato anche Kane: ora la Francia nei quarti

L’Inghilterra liquida con un secco 3-0 il Senegal negli ottavi dei Mondiali in Qatar: primo gol nel torneo di Kane, adesso sfida alla Francia

Per quasi un tempo, l’Inghilterra vice-campione d’Europa soffre, negli ottavi di finale del Mondiale contro il Senegal. Poi, però, la squadra di Southgate si scatena e rifila tre reti agli africani, continuando a veleggiare ad ottima velocità. I britannici si regalano il quarto di finale contro i campioni del Mondo della Francia, in programma sabato 10 dicembre.

Southgate deve rinunciare a Sterling, fuori per problemi familiari, e lancia Foden e Saka ai lati di Harry Kane, con Bellingham ed Henderson incursori di centrocampo. Ma, di fronte, la squadra di Aliou Cissè inizia tenendo benissimo il campo e spaventando subito, dopo pochi secondi, i britannici, con una percussione solitaria di Dia, chiuso all’ultimo da Stones. L’attaccante della Salernitana va vicino al gol nel primo tempo per altre due volte, con una girata rimpallata che libera Sarr in area piccola per un destro altissimo, e con un diagonale mancino su cui Pickford si supera. L’Inghilterra fatica non poco, ma passa, di fatto, alla prima occasione: Kane manda nello spazio Bellingham, che premia il rimorchio vincente di Henderson. Da lì la gara gira completamente, subito due occasioni per il raddoppio, che si concretizza a un attimo dal fischio dell’intervallo, con un contropiede avviato ancora da Bellingham e rifinito da Foden per Kane, che segna, finalmente, la sua prima rete nel torneo. Il Senegal prova con tre cambi al ritorno in campo a darsi la scossa, ma l’Inghilterra è padrona del campo e trova la terza rete con una gran discesa di Foden, che sigla il secondo assist di serata per Saka. La partita, di fatto, si conclude lì, con il Senegal incapace di reagire e gli inglesi che mancano la quarta rete in almeno un paio di occasioni: Kane non trova la doppietta mancando per centimetri l’appuntamento in tap in e Rashford, nel finale, colpisce il palo esterno in spaccata. Successo largo e meritato, per i Tre Leoni, che promettono battaglia anche contro i campioni in carica.

INGHILTERRA-SENEGAL 3-0 – 38′ Henderson, 48′ pt Kane, 57′ Saka