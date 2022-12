Retrocessione Juventus, l’indizio ufficiale spaventa i tifosi

Il caso Juventus ha scosso il mondo del calcio. L’attesa sale: indizio ufficiale sulla retrocessione che spaventa i tifosi

L’inchiesta Prisma ha portato alla rivoluzione immediata all’interno della dirigenza della Juventus. A dimettersi è stato l’intero consiglio d’amministrazione, compreso Andrea Agnelli, portando dunque al caos totale all’interno del mondo bianconero. L’inchiesta della Procura di Torino imputa alla Juventus di aver alterato i bilanci e le plusvalenze nelle passate stagioni.

Anche la Uefa ha minacciato sanzioni nei confronti del club bianconero qualora le accuse venissero confermate. Una vera e propria bufera dalla quale si aspettano sviluppi. In molti infatti si chiedono quali saranno le conseguenze a livello giudiziario e sportivo per la Juventus. Tra i casi estremi ci sarebbe anche la retrocessione del club, ipotesi che trova una conferma ufficiale che inizia a spaventare e non poco i tifosi juventini.

Juventus, i bookmakers chiudono le quote sulla retrocessione della squadra

La situazione della Juventus è molto difficile al momento e per i tifosi bianconeri in un certo modo sembra di rivivere l’incubo del 2006. Mentre le indagini proseguono e la dirigenza juventina cerca di ricostruire i pezzi dopo le dimissioni dell’intero cda, arriva un indizio che spaventa sul futuro della squadra.

Infatti i bookmakers per ora hanno deciso di sospendere le quote sulla retrocessione della Juventus. Se per Verona, Sampdoria e Cremonese, vediamo le quote scendere molto, dandole quasi per certe retrocesse, per la Juventus si è deciso di bloccare le giocate. Con un asterisco viene specificato: “Gli operatori hanno rimosso la quota della Juventus per i noti problemi giudiziari della società torinese”. Dunque non si accettano scommesse sulle conseguenze che la Juventus potrebbe avere dall’inchiesta Prisma. La rimozione delle quote spesso avviene quando un fatto è quasi certo, per questo motivo la scelta dei bookmakers spaventa il mondo bianconero. Adesso non resta che attendere nuovi sviluppi da parte della Procura di Torino, che ha in mano il caso, e vedere quali saranno le sanzioni per la Juventus e se si limiteranno solo al livello giudiziario o si arriverà anche a quello sportivo e dunque al campo.