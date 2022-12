Inchiesta Prisma, radiazione Juventus: “E’ l’unica soluzione”

Mentre prosegue il filone d’indagine dell’Inchiesta Prisma, suoi social impazza la polemica: “Radiate la Juventus”

È un momento estremamente delicato per la Juventus, alle prese con l’Inchiesta Prisma e con il nuovo consiglio di amministrazione da formare. Intanto, la polemica riguardo alle prime indiscrezioni sulle indagini impazza e sui social vola l’hashtag #RadiateLaJuve.

Mentre la ‘Vecchia Signora’ è impegnata a difendersi all’interno delle aule di tribunale, con la richiesta ufficiale di spostare il processo da Torino a Milano, sui social non si placa la polemica. In particolare, su ‘Twitter’ è in tendenza l’hashtag in cui si richiede la radiazione della Juventus: una richiesta violenta, che trova adesioni da parte di tifosi social e anche di alcuni giornalisti, mentre viene respinta con forza da altri. Di seguito trovate alcuni dei (moltissimi) tweet al riguardo:

Dove non c’è vergogna, manca virtù e onore! #RadiateLaJuve — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 29, 2022

La #Juventus è il male assoluto del calcio italiano. Sicuramente senza i #gobbi sarebbe una #SerieA più competitiva e appetibile #RadiateLaJuve — Raffaele Amoroso (@raffaeleamor) November 29, 2022

Anni di abbonamenti allo stadio, abbonamenti TV, acquisto giornali, etc etc

Tutti parte lesa.

Ridateci il calcio

