Giroud-Mbappé: la Francia cala il tris e vola ai quarti

La Francia non stecca e si impone per 3-1 sulla Polonia: sugli scudi Giroud e Mbappé, i cui goal hanno deciso la gara.

Senza sorprese l’altro ottavo di finale dei Mondiali in Qatar: al termine di una gara condotta quasi sempre con consapevolezza, la Francia ha steso la Polonia per 3-0, strappando il pass per i quarti. Decisive le reti di Giroud e del solito Mbappé (doppietta), che hanno contribuito ad orientare una contesa quasi mai in discussione.

Nel primo tempo, però, i “Galletti” hanno corso qualche pericolo. Pur spingendosi in avanti grazie alle funamboliche sortite di Mbappé e Dembele, capaci quasi sempre di creare la superiorità numerica anche contro la difesa schierata, i Blues hanno rischiato e non poco. Prima Lewandowski e poi Zielinski hanno sfiorato il goal: appuntamento al quale Giroud, dopo un primo madornale errore, ha risposto ancora una volta presente.

L’attaccante del Milan si è prima divorato un goal semplice per un bomber della sua caratura, salvo poi imprimere il suo sigillo con una giocata dalle sue, su pregevole assistenza di Mbappé. L’attaccante del Psg si è messo poi in proprio togliendo le ragnatele dalla rete con un tiro di interno destro che si è insaccato lì dove Szczesny non sarebbe mai potuto arrivare. Finale di gara di pura accademia per la Francia, che ha gestito i ritmi a proprio piacimento, chiudendo la contesa con un’altra conclusione da fantascienza di Mbappé. Lewandowski ha accorciato le distanze su rigore.