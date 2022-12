Giroud allontana l’ombra di Lautaro: dalla bufera alla festa, cosa è successo

Nel primo tempo di Francia-Polonia non fa una grande prestazione Giroud: il paragone con Lautaro e Lukaku diventa virale

Il derby di Milano sbarca anche ai Mondiali in Qatar. Inter e Milan è sfida tra errori, sotto porta.

Lukaku e Lautaro Martinez hanno mancato buone occasioni da gol nelle sfide di Belgio (eliminato ai gironi) e Argentina (approdata ai quarti battendo l’Australia). Occasioni mancate che non sono passate inosservate e sono state criticate duramente sui social dai tifosi interisti e non solo.

Lukaku e Lautaro, ma anche Giroud che sembrava volesse ripercorrere le gesta dei suoi colegghi nerazzurri. Il bomber del Milan, infatti, è stato protagonista di una clamorosa palla gol non sfruttata durante b. Cross perfetto dalla destra e deviazione del numero 9 rossonero da due passi che finisce fuori. Tanto basta per scatenare i social con l’ovvio paragone tra lo stesso Giroud, Lautaro e Lukaku. “Questa è peggio di quella di Lautaro e Lukaku messa insieme” sentenzia un utente ed un altro ha una certezza: “Lukaku questa l’avrebbe segnata”. Una bufera che è stata però trasformata in ‘festa’ dallo stesso Giroud negli ultimi minuti della prima frazione di gioco della partita tra Francia e Polonia che mette in ballo il pass per i quarti di finale.

Francia-Polonia, Giroud tra critiche e gol

Dopo essere stato criticato per il mancato gol, Giroud si è riscattato quasi immediatamente siglando la rete che ha permesso alla Francia di chiudere il primo tempo in vantaggio. Una rete che ha zittito le critiche nei confronti dell’attaccante del Milan e il paragone con le occasioni fallite dai cugini nerazzurri impegnati ai Mondiali.

Ecco alcuni tweet su Giroud

AIUTO GIROUD — ABBIAMO PERSO CONTRO L’OLANDA (@cenciobuga) December 4, 2022

Giroud qua ha Lautaromartinezzato — Adani devi fare (@comemaradroga) December 4, 2022

un giroud lautariano — 🇳🇱 (@jumptarvo) December 4, 2022

Lukaku il gol di Giroud l'avrebbe fatto — VenoMESSI 🇦🇷 – Campioni del Mondo (@iosonofreeo) December 4, 2022