DIRETTA Mondiali, Inghilterra-Senegal: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Al Bayt Stadium’ tra l’Inghilterra di Southgate e il Senegal di Cisse in tempo reale

L’Inghilterra ed il Senegal si affrontano in una gara valida come quarto ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Una sfida che mette in palio un posto ai quarti contro la Francia che sarà diretta dal salvadoregno Barton.

Da un lato la Nazionale dei ‘Tre Leoni’ di Gareth Southgate ha dominato il gruppo B ottenendo due larghe vittorie contro l’Iran e nel derby con il Galles, inframezzate dal pareggio senza reti contro gli Usa. Dall’altro la selezione dei ‘Leoni del Teranga’ di Aliou Cisse hanno ribaltato il pronostico del gruppo A dopo la sconfitta all’esordio con l’Olanda, centrando la qualificazione come seconda dietro agli Oranje grazie ai successi contro i padroni di casa del Qatar prima e contro l’Ecuador poi. Qualora non ci fosse un vincitore al triplice fischio, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la partita dell’Al Bayt Stadium’ l’Inghilterra e il Senegal in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inghilterra-Senegal

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Diatta, N. Mendy, Ciss; I. Sarr, Dia, Ndiaye. Ct. Cissé