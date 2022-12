DIRETTA Mondiali, Francia-Polonia 0-0: occasionissima per Giroud, palla fuori! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Al Thumama Stadium’ tra la Francia di Deschamps e la Polonia di Michniewicz in tempo reale

La Francia affronta la Polonia nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una sfida tutta europea tra due squadre che hanno perso l’ultima partita del loro girone, che sarà diretta dal venezuelano Valenzuela.

Da una parte i ‘Galletti Blue’ di Didier Deschamps sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il gruppo D grazie alle vittorie all’esordio contro l’Australia e poi contro la Danimarca, cui ha fatto seguito il ko indolore contro la Tunisia, con tanto di ricorso alla Fifa per il gol annullato al VAR a Griezmann all’ultimo secondo. Dall’altra le ‘Aquile Bianche’ di Czeslaw Michniewicz si sono piazzati al secondo posto del gruppo C dietro all’Argentina ma davanti al Messico (grazie ad una migliore differenza reti a parità di punti) e all’Arabia Saudita, unica formazione battuta da Lewandowski e compagni. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente tra Inghilterra e Senegal in programma stasera. Calciomercato.it vi offre il match dell’Al Thumama Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Francia-Polonia

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Giroud, Mbappe. CT Deschamps

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash; Frankowski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski; Kaminski, Lewandowski. CT Michniewicz