Zidane, niente Francia: pista clamorosa per un’altra panchina

Zinedine Zidane può tornare presto in panchina: l’obiettivo è la Francia, ma spuntano nuove indiscrezioni che hanno dell’incredibile

La Coppa del Mondo del Qatar 2022 è entrata nella sua fase a eliminazione diretta e più di un’assenza ovviamente sta facendo rumore. L’addio della Germania è stato una delle grandi sorprese di questa fase a gironi, dall’esordio con sconfitta col Giappone che ha costretto la Mannschaft a rincorrere e alla fine salutare la Coppa del Mondo. Poi il Belgio, terzo a Russia 2018, altra grande delusione fuori al girone per mano del Marocco.

Ovviamente entrambi gli allenatori, così come tutti i giocatori, sono finiti nella bufera. Un torneo assolutamente di basso livello, che per i tedeschi ricalca quello di quattro anni fa. In Russia la squadra di Low era riuscita ad approdare agli ottavi di finale, ma qualificandosi solamente all’ultimo secondo con una magia di Kroos nel recupero. I Diavoli Rossi invece chiudono la loro ‘generazione d’oro’ che ha portato a un primo posto nel ranking ma niente più. “Non ha senso chiamarci così se non abbiamo vinto niente”, aveva commentato amaramente De Bruyne. Ed effettivamente la squadra di Roberto Martinez poteva e doveva fare decisamente meglio, per quanto in Russia non abbia fatto male. Anzi. Ma anche agli Europei nessuna finale, lo scorso anno il ko con l’Italia ai quarti e ora addirittura fuori ai gironi. Una serie di cose che ha portato all’addio del ct, con la federazione intenzionata a ripartire alla grande.

Altro flop del Belgio, la federazione tenta Zidane

In generale, lo spogliatoio del Belgio è sembrato un po’ scollato, anche nelle dichiarazioni in cui alcuni hanno lanciato qualche frecciatina qua e là. Tra Courtois e lo stesso De Bruyne, poi un Lukaku disponibile solo all’ultima partita e sprecone. I giocatori ci sono, alcuni campioni hanno ancora degli anni ad alti livelli davanti a loro, ma per vincere serve qualcos’altro. Magari in panchina. Non a caso, secondo il portale spagnolo ‘Defensa Central’, la federcalcio belga starebbe pensando di fare un tentativo addirittura con Zinedine Zidane.

Si tratta di un allenatore che ovviamente non ha bisogno di presentazione, è uno dei migliori al mondo, svariate Champions (da tecnico tre di fila, nessuno come lui) in bacheca. E ancora senza squadra. Zizou, in ogni caso, è da mesi nell’orbita della panchina della Francia. È quello il suo grande obiettivo, che potrebbe concretizzarsi proprio dopo questo Mondiale. Sembra difficile che rinunci per un’altra nazionale. O per un’altra squadra di club, come ad esempio la Juventus, per cui resta un sogno praticamente impossibile, soprattutto ora.