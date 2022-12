Primo colpo Mondiale: pagano la clausola e lo tolgono alla Juve

La Juventus continua a essere attenta ai giovani talenti, ma viene anticipata per il colpo dalla Spagna: pagano la clausola da 50 milioni

Il periodo della Juventus è certamente complicato dopo quanto successo in società, ma questo non significa che i bianconeri non agiranno sul mercato a gennaio. Anzi, la rosa di Allegri ha bisogno di alcuni rinforzi fondamentali per la seconda parte di stagione. Ovviamente nella sessione per i trasferimenti invernale si gettano le basi anche per la prossima stagione.

Come sempre la Juventus è molto attenta ai giovani talenti e nel mirino ce ne sarebbe uno che in Spagna sta sorprendendo tutti. I bianconeri però, come normale che sia, non sono gli ultimi ad averlo notato. Infatti la Juventus potrebbe essere anticipata dall’Arsenal, che sembrerebbe disposto a pagare la clausola rescissoria del gioiello da 50 milioni di euro.

In un mese in cui il Mondiale è il grande protagonista, è impossibile per i club non osservarlo per scovare qualche nuovo obiettivo per le sessioni di calciomercato. La Juventus in particolare sembrerebbe aver puntato il mirino tra le fila della Spagna.

L’Arsenal anticipa la Juventus per Nico Williams: i ‘Gunners’ pagano la clausola da 50 milioni

A stregare i bianconeri, così come diversi club, sembrerebbe essere stato Nico Williams, attaccante classe 2002 dell’Athletic Bilbao convocato con la Nazionale di Luis Enrique. In questa prima parte di stagione l’attaccante dalla capigliatura stravagante ha segnato 4 gol e servito 3 assist in Spagna, mentre i club iniziano a fare la fila per lui. Ad anticipare tutti però, Juventus compresa, potrebbe essere l’Arsenal.

Secondo quanto riportato da ‘Goal’ i ‘Gunners’ sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto con il club spagnolo da 50 milioni di euro per prendere Nico Williams. Una mossa che ovviamente spazzerebbe via tutta la concorrenza, compresa la Juventus, che al momento difficilmente potrebbe mettere sul piatto una cifra simile. Dunque una giocata d’anticipo da parte del club inglese, dettata ancora una volta dallo strapotere economico della Premier League in chiave calciomercato e non solo. La Juventus farà meglio a iniziare a guardare altrove quindi.