Sorpresa Juve, firma un precontratto: top player gratis

C’è bagarre in mediana per il top player che va in scadenza: c’è già il precontratto per l’estate

In questo mercato di difficoltà economiche per le big, sempre più importanza stanno acquisendo i parametri zero. La Juventus per anni ha fatto colpi su colpi, ingaggiando campioni su campioni da Dani Alves a Evra e Pogba. L’ultimo, dopo il flop iniziale, è Adrien Rabiot che suona per certi versi come un nuovo acquisto, anche lui da svincolato.

Marotta ha portato all’inter gente come Mkhitaryan, la Roma ha preso Dybala e Matic. Una tendenza che fa parte anche del resto d’Europa, vedi il Barcellona che per far fronte alle complicazioni finanziarie legate al mercato ha fatto largo ricorso ai parametri zero. Aguero, Aubameyang, Depay, Eric Garcia prima, poi Marcos Alonso, Bellerin, Christensen e Kessie. Giocatori che non stanno dando un apporto comunque eccezionale. Però di addii bisogna affrontarne parecchi e Xavi lo sa bene. A fine stagione scadrà il contratto di Sergio Busquets, che non rinnoverà. Ad attenderlo c’è l’avventura esotica e ovviamente i soldi della MLS. “Non giocherà sempre, è normale, ma lui è importantissimo per noi”, aveva detto il suo allenatore. Andrà sostituito al meglio e non sarà semplice, al contrario.

Calciomercato Juventus, pericolo Tielemans: si teme il precontratto

Tra i nomi più chiacchierati dalle parti del Camp Nou c’è sempre Ruben Neves, offerto dal suo agente Mendes al presidente Laporta. Ma il portoghese, impegnato ora al Mondiale, non convince il patron blaugrana. L’altro è Zubimendi della Real Sociedad, che però non ha la minima intenzione di fare sconti rispetto alla clausola da 60 milioni di euro. Il terzo profilo sulla lista è Youri Tielemans del Leicester, belga delusissimo dall’avventura in Qatar, ma in scadenza a giugno. Anche lui. Sarebbe il calciatore perfetto per qualità, duttilità, anagrafe e ovviamente status contrattuale. Ma come riporta ‘Marca’, il Barcellona teme che l’ex Anderlecht abbia addirittura già confezionato un precontratto con un’altra squadra.

Che potrebbe essere l’Arsenal, a caccia di un centrocampista di alto livello e tra le società in pole per Tielemans. Che però piace da alcune stagioni pure alla Juventus, alla ricerca del salto di qualità in mediana. Il belga si potrà muovere a zero, i bianconeri hanno dimostrato di non volersi far scappare certe situazioni. È un nome, quello del belga, che circola negli ambienti Juve, che va considerata in lizza e quindi tra le società pronte a farlo firmare. Un profilo perfetto, contando anche che Milinkovic-Savic non è così semplice da raggiungere e sul serbo c’è la concorrenza pure dello stesso Arsenal.