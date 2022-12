Scambio pazzesco col capocannoniere del Mondiale: Juve ‘coinvolta’

E’ il capocannoniere del mondiale e può finire coinvolto nello scambio che lascia la Juve a mani vuote

Occhi sul Mondiale che è entrato nella fase cruciale: ci sono già le prime due nazionali approdate ai quarti di finale (Olanda e Argentina) e il programma va avanti spedito.

Proprio grazie al Qatar si è messo in mostra un calciatore che ha vissuto le ultime settimane da protagonista anche nel suo club. Si tratta di Marcus Rashford, 25 anni, in scadenza di contratto nel 2023 con il Manchester United con il club inglese che vanta un’opzione a suo favore. L’attaccante inglese non è partito tra i titolari di Southgate ma si è riuscito a ritagliare il suo spazio e a sfruttare i minuti a sua disposizione con tre gol in altrettante partite. Così ora è in testa alla classifica marcatori, primato condiviso con altri calciatori come Mbappe e Messi. Proprio le prestazioni ai Mondiali, stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, ha riattivato l’interesse del Barcellona per lui. Dalla Spagna sono pronti ad un’operazione pazzesca che lascerebbe la Juventus a mani vuote.

Calciomercato Juventus, scambio pazzesco con Rashford

Marcus Rashford al Barcellona, questo il piano dei catalani per rinforzare il proprio attacco. Un tentativo che i blaugrana sono pronti a portare avanti, sacrificando anche uno dei propri calciatori. In particolare, stando al portale spagnolo, è Ousmane Dembele l’uomo prescelto dal Barcellona per provare a tentare il Manchester United.

Uno scambio che coinvolgerebbe due dei calciatori accostati con più frequenta alla Juventus. Sia l’attaccante inglese, sia quello francese sono da tempo in orbita bianconera soprattutto in vista del mercato estivo. Un doppio obiettivo che potrebbe sfumare in un colpo solo se si compisse il piano del Barcellona. C’è da dire però che da Manchester non sono particolarmente convinti del nome di Dembele. Che al Mondiale può anche far cambiare idea allo United.