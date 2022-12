Nome nuovo per la Juve: ha fatto girare la testa ad Allegri

La Juventus nel prossimo mercato cercherà di rinforzare le proprie corsie esterne, ringiovanendole con innesti di qualità: nuova idea

Nonostante il caos legato all’Inchiesta Prisma e tutto quello che potrebbe comportare, la parte sportiva della Juventus prosegue col suo lavoro. Federico Cherubini è ancora in carica e vuole riuscire ad accontentare Massimiliano Allegri, portandogli nuovi esterni nelle prossime sessioni di mercato.

Sia a destra sia a sinistra, i bianconeri sembrano avere diversi problemi sulle corsie esterne. In particolare, Alex Sandro e Juan Cuadrado sono apparsi in parabola discendente nelle ultime stagioni e un ricambio generazionale è più che necessario. Dalla ‘NextGen’ stanno salendo giovani di valore per le corsie esterne come Iling-Junior e Mulazzi, con l’inglese ormai vicinissimo al rinnovo di contratto, ma anche dal mercato si attendono delle mosse da parte della ‘Vecchia Signora’. Un giocatore sembra aver colpito particolarmente Cherubini ed Allegri.

Calciomercato Juventus, occhi su Nuno Tavares | Può essere lui l’erede di Alex Sandro

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, sono diversi i profili seguiti dalla Juventus per rinforzare le proprie corsie esterne: anche Odriozola e Karsdorp sono tra quelli. Nel prossimo mercato di gennaio, infatti, la priorità verrà data ad un esterno destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado e dare un’alternativa a Massimiliano Allegri. In estate, invece, la volontà è quella di ringiovanire la corsia mancina, dove Alex Sandro è ancora titolare senza grandi alternative.

Al netto del possibile ritorno di Cambiaso, secondo quanto riportato da ‘Sport’, gli osservatori della Juventus sarebbero rimasti molto colpiti dalle prestazioni di Nuno Tavares. Il classe 2000 portoghese è di proprietà dell’Arsenal, ma si sta mettendo in luce all’Olympique Marsiglia, dove è in prestito. L’erede di Alex Sandro, che andrà in scadenza di contratto, potrebbe essere proprio Nuno Tavares. Quest’anno sotto la guida di Igor Tudor, che potrà sicuramente consigliare la Juventus al riguardo, il portoghese è cresciuto moltissimo e ha dimostrato di poter essere un esterno di livello. Il rinforzo sulla sinistra potrebbe essere lui.