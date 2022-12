Ottanta milioni per Joao Felix: ora l’Inter ‘trema’

Nel mirino di Juventus e Milan, il portoghese è in rotta con Simeone e può dire addio all’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato di gennaio

Ora al Mondiale col Portogallo di Fernando Santos, anzi di Cristiano Ronaldo, per Joao Felix questi sono anche giorni e settimane importante in ottica futuro. Il portoghese ha ‘rotto’ con Simeone e l’Atletico Madrid avrebbe dato il via libera alla sua cessione già nel prossimo calciomercato di gennaio. Al lavoro, come ovvio che sia, Jorge Mendes.

Nel mirino di Milan e, soprattutto, Juventus, a meno di sorprese la prossima destinazione del classe ’99 sarà però un club inglese. Un top viste le cifre in ballo, tra cartellino e ingaggio di circa 9 milioni di euro netti. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘BeSoccer’, sull’asso lusitano flop a Madrid è pronto a muoversi in maniera concreta il Chelsea di Todd Boehly. Guarda caso ai ‘Blues’ è stato spesso accostato, anche recentissimamente, quel CR7 del quale Felix dovrebbe in teoria raccogliere la pesante eredità una volta terminata la rassegna mondiale. I londinesi farebbero sul serio per l’ex Benfica, costato ai ‘Colchoneros’ quasi 130 milioni di euro, cioè la cifra al tempo della clausola risolutiva.

Calciomercato Juventus, Joao Felix verso la Premier per 80 milioni. Inter in pericolo

Il Chelsea vede in Joao Felix il profilo giusto per far compiere un balzo di qualità al reparto avanzato della squadra ora allenata da Potter. Secondo la medesima fonte, la società fino alla scorsa primavera appartenente a Roman Abramaovich, non avrebbe problemi a venire incontro alle ‘esigenze’ dell’Atletico. Il club del presidente Cerezo vorrebbe almeno 80 milioni di euro per il cartellino del 23enne di Viseu.

Coi soldi incassati dalla cessione per Joao Felix, già a gennaio o eventualmente a inizio estate, i ‘Colchoneros’ potrebbero andare all’assalto di un paio di big della Serie A. Nella fattispecie di due nerazzurri: sicuramente Lautaro Martinez, specie se restasse Simeone, e poi Brozovic oppure Nicolò Barella molto stimato dal Ds Berta.