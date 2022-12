Assalto improvviso a Kostic, la Juventus ha deciso il prezzo

La Juve ha deciso di blindare uno dei suoi titolari, ma le sirene inglesi suonano e davanti a certe cifre partirebbero le riflessioni

Del mercato estivo della Juventus non sono tanti i giocatori che hanno poi effettivamente dato un supporto alla squadra. Che hanno inciso in maniera importante. Di Maria è stato spesso fermo per infortunio, anche al Mondiale si è fermato e ha saltato l’ottavo di finale contro l’Australia.

Allegri non lo ha quasi mai avuto davvero, così come Pogba che non ha neanche esordito. Bremer ha alternato prestazione di livello assoluto ad altre in cui è stato più in difficoltà. Ma il brasiliano, fondamentalmente, può solo crescere e fare meglio. Poi c’è Milik, che ogni volta che entra fa male, agli avversari ovviamente. Il polacco è arrivato dal Marsiglia, ha dato gol e alternative alla Juve, soprattutto con l’infortunio di Vlahovic. Attaccante affidabile, così come Filip Kostic, che è cresciuto parecchio nelle ultime settimane. Dopo una partenza così così, il serbo ha alzato il livello. E anche in nazionale, dopo la prestazione opaca col Brasile, sua e di tutti i compagni, è stato sempre tra i migliori. Anche nel ko con la Svizzera che è costato l’eliminazione.

Kostic attira la Premier: la Juve non lo vende, ma a certe cifre…

Kostic è uno di quei giocatori che possono avere potenzialmente parecchio mercato. Ha nelle corde tanti assist, crea gioco, ha buonissimo senso del gol. E, come scrive ‘dailynews24’, in estate potrebbero arrivare diverse offerte dall’estero. In particolare dalla Premier League, dove gli esterni offensivi la fanno da padroni e possono divertirsi. Inoltre, in Inghilterra l’ex Eintracht si dedicherebbe a compiti meramente offensivi, senza troppe incombenze di copertura come accade in Serie A. Stili di gioco e filosofie diverse. Di base, la Juventus ha tutta l’intenzione di blindare Kostic e puntare su di lui anche per la prossima stagione. Il serbo non è in vendita, fa parte dei giocatori da cui ripartire l’anno prossimo con una dirigenza rinnovata.

Poi certo, se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta da 30-40 milioni di euro, qualche riflessione sarebbe inevitabile. Perché quella cifra, soprattutto a fronte della spesa di questa estate per portarlo a Torino, sarebbe ossigeno. In un momento così complicato dal punto di vista finanziario e societario, colmo di punti interrogativi, incassare così tanti soldi non farebbe male alla Juve. In caso di decisioni draconiane su Kostic, i bianconeri potrebbero addirittura pensare di non rimpiazzarlo e puntare su qualche giovane della NextGen. Al momento l’esterno rimane ben saldo a Torino, ma ormai nessuno in questo calcio può essere definito incedibile.