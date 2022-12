Calciomercato Juventus, dopo i Mondiali costa 10 milioni in più

Sembra che un importante calciatore, ora presente al Mondiale, possa trasferirsi già a gennaio e il prezzo si alza: la Juventus è avvisata

Tra problematiche giudiziarie e un assetto dirigenziale da ridisegnare, la Juventus si appresta a riprendere gli allenamenti alla Continassa. Fondamentale sfruttare al meglio la pausa per i Mondiale, in modo da prepararsi a dovere in vista della ripresa in programma a gennaio.

Ad attendere i bianconeri ci sarà la Cremonese di mister Massimiliano Alvini: uno scontro più che fattibile sulla carta, ma ovviamente non da sottovalutare. Anche perché la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a dare seguito alla striscia di vittorie accumulata nelle scorse settimane. Sei successi consecutivi senza subire reti dagli avversari, a dimostrazione di come Milik e compagni abbiano ritrovato quell’equilibrio tipico delle squadre guidate da Allegri. Il tecnico livornese sembra aver trovato la cura e aspetta con fiducia il ritorno a pieno regime di un certo Paul Pogba (mai sceso in campo finora in una partita ufficiale).

Ad ogni modo, la rosa bianconera andrà necessariamente sistemata/potenziata in futuro. In tal senso, non si può prescindere dal fronte calciomercato, sebbene i torinesi siano costretti a procedere con estrema cautela a causa dell’inchiesta Prisma. Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, non sarebbe da escludere un nuovo tentativo per Alvaro Morata, la cui situazione alquanto spinosa merita un approfondimento.

Calciomercato Juventus, Morata può partire già dopo i Mondiali: 35 milioni

L’attaccante spagnolo, nonostante non sia un titolare nello scacchiere del CT Luis Enrique, si sta rendendo protagonista di un ottimo Mondiale con la Spagna, come testimoniano i tre gol segnati in tre gare. L’Atletico Madrid, però, non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto della punta, in scadenza giugno 2024. Motivo per cui l’ex Chelsea dovrà abbandonare la nave biancorossa o a gennaio o durante la prossime finestra dei trasferimenti estiva, al fine di evitare la perdita a parametro zero.

Il classe ’92 piace sempre non poco alla Juve e ad Allegri, ma un ritorno di fiamma ad oggi è complicato. Tra l’altro, secondo la fonte citata, si registra concorrenza in Premier League. Il valore del cartellino di Morata si attesta intorno ai 25 milioni di euro, ma i ‘Colchoneros’ – visto il rendimento in Qatar – confidano di poter ottenere circa dieci milioni in più da questa cessione. E le pretendenti non mancano.