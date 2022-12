Rescinde e lascia la Turchia: a gennaio torna in Italia

L’avventura in Turchia dura meno del previsto e decide di rescindere unilateralmente il contratto: a gennaio torna in Italia

Negli ultimi anni sono tanti i calciatori che hanno scelto di trasferirsi in Turchia. Soprattutto nell’ultima sessione estiva di calciomercato abbiamo visto Mertens, Icardi e Torreira decidere di volare in Turchia, tutti e tre al Galatasaray. Non per tutti però la nuova avventura nel campionato turco va come previsto al momento della decisione.

Infatti proprio per un calciatore italiano, che ha scelto la Turchia due anni fa, a gennaio 2021, è arrivata la decisione di lasciare il club. Arrivano conferme dalla Turchia della rescissione unilaterale con la squadra e a gennaio potrebbe decidere di ritornare in Italia dopo due anni.

Calciomercato, Bertolacci rescinde con il Kayserispor: può tornare in Italia

Il futuro di Andrea Bertolacci è cambiato improvvisamente. L’ex centrocampista di Milan e Sampdoria, tra le altre, due anni fa ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Turchia. La prima esperienza al Karagmuruk non andò benissimo e dopo un solo anno lo lasciò per trasferirsi al Kayserispor. Da gennaio 2022 a oggi ha collezionato 22 presenze con i giallorossi, segnando due gol. Adesso però è arrivata l’ennesima svolta.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Turkiyegazetesi.com’, Bertolacci ha deciso di rescindere unilateralmente il contratto con il Kayserispor a causa di alcuni mancati pagamenti delle mensilità. Proprio per questo non è stato convocato per il ritiro della squadra turca. Dunque da adesso Bertolacci sarà di nuovo nella lista dei calciatori svincolati e potrebbe così aprirsi la possibilità di un ritorno in Italia. A gennaio infatti potrebbe diventare un’ottima soluzione per diverse squadre italiane sia della Serie A che del campionato cadetto. Vedremo quale sarà la scelta di Bertolacci, che oltre all’opportunità di tornare in Italia potrebbe rimanere anche in Turchia. Infatti secondo il sito turco potrebbe anche fare ritorno proprio al Karagmuruk, squadra in cui ha giocato prima del Kayserispor. Dunque un futuro nuovamente da riscrivere per Bertolacci, centrocampista classe ’91 pronto a una nuova avventura dopo che l’ultima è finita forse nel peggiore dei modi. A gennaio arriverà la decisione, o magari prima.