Partita a rischio rinvio: ecco cosa sta succedendo

Le previsioni del meteo destano preoccupazione e una partita che dovrebbe giocarsi oggi rischia di essere rimandata a data da destinarsi

Siamo giunti alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale in Qatar e aumenta sempre di più la curiosità in vista della finalissima del prossimo 18 dicembre. Prima di allora, però, bisogna superare ancora alcuni step. Ieri sono cominciati gli ottavi di finale della prestigiosa competizione, con due verdetti abbastanza significativi.

Ad aprire le danze ci hanno pensato Olanda e Stati Uniti: la Nazionale è riuscita agilmente a staccare il pass per il turno successivo, anche grazie ad una prestazione letteralmente sontuosa da parte dell’esterno interista Denzel Dumfries (autore di un gol e due assist). Nulla da fare per gli USA di Berhalter, spesso quasi inermi di fronte alla potenza olandese. Missione compiuta, poi, per l’Argentina, trascinata dall’inesauribile Lionel Messi. La ‘Seleccion’ ha avuto la meglio sull’Australia, col match che si è concluso sul punteggio di 2 a 1 in favore della compagine sudamericana.

Oltre alla ‘Pulce’, è andato in rete pure Julian Alvarez, pedina che non smette di impressionare gara dopo gara. Nella giornata odierna, invece, assisteremo a Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal, un paio di appuntamenti davvero niente male. Ma non c’è soltanto il Mondiale in queste settimane: se la Serie A si è fermata a causa dell’evento in Qatar, diverso è il discorso per quanto concerne il campionato cadetto.

Allerta meteo in Puglia: Bari-Pisa a rischio

Walid Cheddira (Bari), Kamil Glik (Benevento) e Fran Karacic (Brescia) sono gli unici calciatori militanti in Serie B che hanno preso parte alla corsa per la conquista della Coppa del Mondo. Motivo per cui le sfide di seconda divisione stanno continuando regolarmente, condizioni climatiche permettendo.

Si registra maltempo in diverse regioni d’Italia e, come riferisce ‘Adnkronos.com’, l’allerta meteo è stata prorogata di dodici ore, fino alle 18:00. In Puglia c’è allerta arancione e il confronto – in programma oggi alle 15:00 – tra il Bari di Michele Mignani e il Pisa guidato da Luca D’Angelo appare a rischio, anche se per adesso filtra ottimismo. Ma nel caso la situazione dovesse peggiorare, allora potrebbe scattare il rinvio per ragioni di sicurezza.