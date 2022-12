Match poco ‘amichevole’: espulsioni e gara sospesa

Amichevoli in corso tra club nella pausa per i Mondiali in Qatar, match che sfugge di mano: rissa, esplusioni e gara sospesa

Con i Mondiali in Qatar in corso di svolgimento e che stanno entrando gradualmente nella loro fase cruciale, le formazioni di club, intanto, stanno organizzando la ripartenza dei rispettivi campionati nazionali, che nella maggior parte dei casi avverrà tra fine dicembre e i primi di gennaio. Ritiri già in corso, per qualcuno fuori dal proprio paese di appartenenza, e prime amichevoli già effettuate, per riprendere confidenza con il campo dopo alcuni giorni di pausa necessari per tutti.

Anche le formazioni di Serie A si stanno organizzando in tal senso e nel mese di dicembre molte saranno impegnate anche in qualche match di prestigio, per prepararsi al meglio al nuovo via della stagione. Il calendario delle sfide, da questo punto di vista, si preannuncia piuttosto fitto. Gare che sicuramente non distoglieranno l’attenzione da quelle dei Mondiali, ma che potrebbero fornire comunque spunti interessanti. E che in qualche caso potrebbero essere anche poco ‘amichevoli’. Come è capitato oggi in Spagna, in una sfida che all’improvviso si è letteralmente incendiata, portando addirittura alla sospensione.

Amichevole in Spagna sospesa, c’entra una vecchia conoscenza ‘italiana’

La gara in questione era il match previsto per le ore 12, a Malaga, tra gli spagnoli dell’Almeria e gli scozzesi degli Hearts of Midlothian. Al 39esimo del primo tempo, sul punteggio di 1-0 per gli andalusi, un brutto fallo dello scozzese Harry Cochrane su Alejandro Pozo ha scatenato la reazione di Rodrigo Ely. L’ex difensore del Milan ha aggredito a brutto muso l’avversario colpendolo e scatenando una rissa. L’arbitro del match ha espulso i due protagonisti dell’episodio, ma la tensione in campo è degenerata in altri capannelli. Gli scozzesi si sono rifiutati di proseguire il match, che è stato definitivamente sospeso. L’Almeria sarà poi protagonista, il 16 dicembre, di una amichevole con una squadra italiana, il Torino, che ha scelto la Spagna per il suo ritiro per preparare la seconda metà del campionato. I granata, in precedenza, affronteranno l’Espanyol (10 dicembre).