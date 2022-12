Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 3 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 3 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il futuro di Lukaku, cambiato dal flop Mondiale: il Chelsea apre al rinnovo del prestito e il titolo è “Lukaku a tutta Inter“. Di spalla, le ultime sull’inchiesta che sta coinvolgendo la Juventus: “Juve-CR7, il gioco delle tre carte“. In basso, sui Mondiali, oggi si aprono gli ottavi di finale: “Mille di questi Messi“, la millesima della Pulce in Argentina-Australia.

Il ‘Corriere dello Sport’ riprende le voci di cessione della Juventus: “Vendono la Juve“, nuove indiscrezioni sul clamoroso futuro bianconero. “Messi salta di più“, per presentare la sfida di oggi tra Argentina e Australia ai Mondiali. Dove ieri è avvenuto l’ennesimo verdetto a sorpresa: “Anema e Corea“, il successo degli asiatici con il Portogallo gli garantisce gli ottavi ed elimina l’Uruguay. In basso, interessanti scenari di mercato: “Il Napoli ha scoperto altri Kvara“.

Su ‘Tuttosport’, “La Juve non si piega“: corretto solo in parte dal CDA dimissionario il bilancio bianconero, con accoglimento parziale dei rilievi Consob. In alto, titolo di mercato dedicato al Torino: “Compleanno Toro, un regalo Mondiale“, con il giapponese Ito tra gli obiettivi.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 3 dicembre

All’estero, continuano a tenere banco i Mondiali in corso. In Spagna, riflessioni dopo il ko con il Giappone che non ha influito sulla qualificazione ma ha acceso campanelli d’allarme: “Luis Enrique se enfada“, è il titolo del ‘Mundo Deportivo’. Scalda i motori l’Inghilterra, che domani affronterà il Senegal negli ottavi di finale per avanzare ancora nel torneo: “Herr to stay”, Stones rivela la riunione tra i giocatori per evitare gli errori commessi da grandi come Germania e Belgio.