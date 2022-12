Mondo del calcio in ansia per Pelé: quanti messaggi di vicinanza

Le condizioni di Pelè, leggenda del calcio mondiale, preoccupano il globo del pallone e da molti celebri sono arrivati i messaggi di vicinanza

La situazione di Pelè, leggenda del calcio mondiale, sta preoccupando tutti, personaggi famosi, federazioni, amanti di questo sport e non solo.

O’Rei, questo è il suo soprannome, ormai da tempo sta combattendo contro un tumore all’intestino, l’ennesima sfida di una vita spesa a lottare, sul prato verde ed anche oltre per vincere in ogni caso. L’ultimo aggiornamento dall’Ospedale di San Paolo recita di condizioni stabili per Pelè, ha avuto una buona risposta in termini di infezioni respiratorie e il suo stato di salute non è peggiorato nelle ultime 24 ore. L’eroe di due mondiali per il Brasile, proprio in questo periodo di Coppa del Mondo, sta vivendo un’altra situazione decisamente complicata proprio per le sue condizioni di salute e, vista l’incertezza e l’affetto che tutti provano nei suoi confronti, stanno letteralmente piovendo i messaggi di vicinanza dal gotha del pallone per Pelè.

Ansia per Pelè: quanti messaggi di affetto

Uno dei primi a mostrare la sua vicinanza per la leggenda brasiliana è stato Kylian Mbappé che ha scritto: “Preghiamo per il re”.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

A breve si è accodato anche Rivaldo, ex Milan, e grande del calcio verdeoro con scritto: “Forza re”.

Anche la nazionale di calcio francese, impegnata al mondiale, ha voluto esprimere il suo pensiero: “Pensieri e sostegno per il re Pelè”.

Pensées et soutien au roi Pelé 👑 pic.twitter.com/0W0C2s2JFa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 3, 2022

Força, Rei @Pele! 👑 orando e torcendo pela sua recuperação! 🙏🏾 pic.twitter.com/SrKVSwXtwt — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 2, 2022