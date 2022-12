Dal bollettino medico al messaggio social: Pelé tranquillizza tutti sulle sue condizioni

Sospiro di sollievo Pelé: il brasiliano, in concomitanza con il bollettino diramato dalla clinica Albert Einstein, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.

C’era molta apprensione per lo stato di salute di Pelé, ricoverato da qualche giorno all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per un tumore all’intestino.

Le indiscrezioni rilanciate da diversi organi di stampa carioca avevano riferito come ad O’Ney fossero state fornite cure palliative per provare a lenire un dolore ormai insopportabile. Tuttavia, dopo l’ultimo bollettino medico diramato dall’ospedale tutti possono tirare un enorme sospiro di sollievo. Come si legge dalla nota pubblicata anche dallo stesso Pelé sui social, infatti, il brasiliano “è ancora in cura, ed il suo stato di saluto rimane stabile.” Pelè ha infatti “avuto una buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento delle sue condizioni nelle ultime 24 ore.”

Il messaggio social di Pelé sulle sue condizioni fisiche

Lo stesso Pelé sui social ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, pubblicando un post nel quale ha voluto ringraziare tutta l’equipe medica per il sostegno fornitogli: “Amici miei, vogliono che restiate tutti calmi e positivi. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Desidero ringraziare tutta l’equipe medica ed infermieristica per le cure che ho ricevuto. Nutro una grande fede in Dio ed ogni messaggio d’amore che ricevo da tutto il mondo mi mantiene pieno di energie. E guardare anche il Brasile! Grazie mille per tutto.”