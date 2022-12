DIRETTA Mondiali: Olanda-USA | Le formazioni ufficiali LIVE

Primo ottavo di finale dei Mondiali Qatar 2022, Olanda-USA verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Il tempo per i calcoli e per i passi falsi è ormai finito. Archiviata la fase a gironi del Mondiale, Qatar 2022 entra oggi nel vivo con le prime due sfide valide per gli ottavi di finale. Ad aprire le danze saranno Olanda e USA. Al ‘Khalifa International Stadium’ di Doha, le due squadre scenderanno in campo alle 16 per guadagnare il pass ai quarti di finale, dove incontrerebbero la vincente di Argentina-Australia, in programma questa sera.

Una sfida particolare per Louis van Gaal, che a fine Mondiale lascerà la panchina dei Paesi Bassi. Nelle ultime ore, il commissario tecnico dei “tulipani” è stato accostato al Belgio per raccogliere l’eredità del dimissonario Martinez, ma al momento queste voci sono state smentite. Tra gli statunitensi, sfida dalle emozioni forti per Sergiño Dest. Nato in Olanda nel 2000, il terzino del Milan ha scelto la nazionale a stelle e strisce e oggi si troverà ad affrontare una parte delle sue radici. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Olanda-USA

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Allenatore: Louis Van Gaal

Stati Uniti (4-1-2-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Musah; Weah, Ferreira, Pulsic. Allenatore: Gregg Berhalter